Στη σύλληψη 21 ατόμων ως υπόπτους με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν να θυσιάσουν... κατσίκες ενόψει Πάσχα στην Ιερουσαλήμ, προχώρησε η αστυνομία, όπως ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, δύο ανήλικα αδέρφια, ηλικίας 17 και 15 ετών, συνελήφθησαν σήμερα στην περιοχή Givat Mordechai από την Κεντρική Μονάδα της Ιερουσαλήμ ως ύποπτοι ότι σχεδίαζαν να σφάξουν κατσίκες ως θυσία για το Πάσχα. Οι δύο συνελήφθησαν επ' αυτοφόρω με τις κατσίκες και οδηγήθηκαν για ανάκριση.

Δύο ακόμη ύποπτοι, επίσης 17 ετών, συνελήφθησαν έχοντας στην κατοχή τους κατσίκες στην περιοχή της πλατείας Sefra της πόλης. Οι άλλοι έξι ύποπτοι συνελήφθησαν σε διάφορες τοποθεσίες της Ιερουσαλήμ, μερικοί απ' αυτούς πάλι κρατώντας κατσίκες.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι τη Δευτέρα, ντετέκτιβ της Κεντρικής Μονάδας στην Περιφέρεια Ιερουσαλήμ συνέλαβαν 13 επιπλέον υπόπτους ηλικίας 13-21 ετών με την υποψία ότι είχαν πρόθεση να διαταράξουν τη δημόσια τάξη.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών δραστηριοτήτων σε όλη την πόλη, οι αστυνομικοί αναγνώρισαν αρκετούς υπόπτους που κουβαλούσαν κατσίκες ή τις έκρυβαν με διάφορους τρόπους, όπως μέσα σε σακούλες για ψώνια και καρότσια. Οι ύποπτοι οδηγήθηκαν για περαιτέρω ανάκριση, ενώ τα ζώα μεταφέρθηκαν σε κτηνιατρική φροντίδα.

«Η Ισραηλινή Αστυνομία επιχειρεί στην Ιερουσαλήμ με όλες τις δυνάμεις ασφαλείας, ανοιχτά και κρυφά, εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να διαταράξει την τάξη και να ενεργήσει αντίθετα με το νόμο και τα ισχύοντα έθιμα στους ιερούς τόπους της Ιερουσαλήμ», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωση.

