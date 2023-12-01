Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για ανακωχή στη Γάζα με τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου παρά την επανάληψη των μαχών στο πεδίο, δήλωσε σήμερα καλά πληροφορημένη πηγή σχετικά με τις διαβουλεύσεις.

"Οι διαπραγματεύσεις για την ανακωχή στη Γάζα με τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου συνεχίζονται", τόνισε στο AFP η πηγή αυτή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, έπειτα από μια νύχτα εντατικών διαβουλεύσεων, οι οποίες δεν κατέληξαν σε παράταση της ανθρωπιστικής παύσης των εχθροπραξιών στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

