Ισραήλ: Συνεχίζει το σφυροκόπημα στη Γάζα, ενώ ετοιμάζει το σχέδιο για την επόμενη ημέρα

Το Ισραήλ συνεχίζει σήμερα να βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας, το μέλλον της οποίας «μετά» τον πόλεμο αποτελεί εξάλλου το αντικείμενο σχεδίου που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε αδρές γραμμές χθες βράδυ και προβλέπει πως δεν θα κυβερνά ούτε η Χαμάς, ούτε ισραηλινή πολιτική αρχή τον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακα όπου οι ζημιές είναι τεράστιες έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες ακατάπαυστων πληγμάτων.

Καθώς αναμένεται στην περιοχή ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος επιδιώκει την αποτροπή της εξάπλωσης του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς στη Μέση Ανατολή, έπειτα από μια εβδομάδα μεγάλης έντασης, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ παρουσίασε χθες το αρχικό σχέδιο του για τη Λωρίδα της Γάζας αφού τελειώσει ο πόλεμος.

Κατ’ αυτό το σχέδιο, που υπόκειται στην έγκριση της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία διχάζεται για το ακανθώδες ζήτημα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας «θα συνεχιστούν» ως την «επιστροφή των ομήρων», ως την «καταστροφή των στρατιωτικών και κυβερνητικών δυνατοτήτων της Χαμάς» και ως την «εξάλειψη των στρατιωτικών απειλών».

Κατόπιν θα αρχίσει νέα φάση, η «επόμενη ημέρα» του πολέμου, κατά την οποία «η Χαμάς δεν θα ελέγχει τη Γάζα», ορίζει το σχέδιο, που ακόμη δεν έχει σφραγίδα κυβερνητικής έγκρισης.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ πρότεινε τη Δευτέρα να επιστρέψουν εβραίοι έποικοι στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο και να «ενθαρρυνθεί» ο παλαιστινιακός πληθυσμός να «μεταναστεύσει», έπειτα από παρόμοια πρόταση του άλλου ακροδεξιού υπουργού της κυβέρνησης Νετανιάχου, του Μπεζαλέλ Σμότριτς (Οικονομικών). Οι δηλώσεις των δυο υπουργών προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις διεθνώς.

Όμως «δεν θα υπάρξει ισραηλινή πολιτική παρουσία στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίτευξη των στόχων του πολέμου», είπε χθες ο κ. Γκάλαντ, προσθέτοντας πως ο ισραηλινός στρατός θα διατηρήσει σε κάθε περίπτωση «ελευθερία δράσης» στον θύλακο για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε «απειλής».

«Οι κάτοικοι της Γάζας είναι Παλαιστίνιοι. Κατά συνέπεια παλαιστινιακές οντότητες θα αναλάβουν (τη διακυβέρνηση), υπό τον όρο πως δεν θα υπάρχει καμιά εχθρική ενέργεια ή απειλή εναντίον του κράτους του Ισραήλ», είπε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας χωρίς να ξεκαθαρίσει ποιος ακριβώς από τους Παλαιστίνιους αναμένει πως θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του θυλάκου 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή, οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν για ακόμα μια φορά αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο νότιο και στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου αυτόπτες μάρτυρες έκαναν επίσης λόγο για σκληρές μάχες.

Αεροπορικές επιδρομές και πυρά πυροβολικού έπληξαν χθες τη Χαν Γιούνις, μεγάλη πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, που έχει μετατραπεί σε επίκεντρο των εχθροπραξιών τελευταία, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στο νεκροτομείο Νάσερ, ο Μπάχα Αμπού Χάταμπ, με δάκρυα να τρέχουν, στεκόταν, σε κατάσταση σοκ, μπροστά στα νεκρά ανίψια του. «Είχαν βρει καταφύγιο σε χωράφι, όπου έστησαν σκηνή για να προστατεύονται από το κρύο, αλλά ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα τα σκότωσαν καθώς κοιμούνταν. Γιατί; Επειδή ήταν παιδιά; Απειλούσαν μήπως το Ισραήλ και τις ΗΠΑ;» είπε ανάμεσα σε λυγμούς.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 22.438 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς. Με άλλα λόγια, σχεδόν του 1% του πληθυσμού του παλαιστινιακού θυλάκου.

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεσή της εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, στην οποία σκοτώθηκαν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις των αρχών. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους το 1948.

Μαχητές της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων πήραν επίσης εκείνη την ημέρα ομήρους κάπου 250 ανθρώπους, οι 100 και πλέον εκ των οποίων αφέθηκαν ελεύθεροι στα τέλη Νοεμβρίου στο πλαίσιο ανακωχής μιας εβδομάδας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 Παλαιστινίων. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες πως τρεις Ισραηλινοί, που αγνοούνταν από την 7η Οκτωβρίου, τελούν υπό ομηρία στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που κατ’ αυτόν σημαίνει ότι 132 όμηροι παραμένουν στα χέρια της Χαμάς, κινήματος που χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση το Ισραήλ, η ΕΕ και οι ΗΠΑ.

Μπλίνκεν ξανά

Η ανησυχία πως ο πόλεμος θα βάλει φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή εντάθηκε περαιτέρω μετά τον θάνατο την Τρίτη στη Βηρυτό του υπαρχηγού της Χαμάς, του Σάλεχ αλ Αρούρι, σε αεροπορικό πλήγμα αποδιδόμενο στο Ισραήλ.

«Ο εχθρός νομίζει πως με τη δολοφονία του Σάλεχ αλ Αρούρι μπορεί να νικήσει την αντίσταση και να επιβάλει τους όρους του (...) αλλά απέτυχε, δεν θα μπορέσει ποτέ να αναγκάσει τη Χαμάς να εγκαταλείψει τις διεκδικήσεις της, το όραμά της και τη στρατηγική της», τόνισε σε ομιλία του ο ηγέτης της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια.

Ο Χασάν Νασράλα, ο ηγέτης της λιβανικής Χεζμπολά, σιιτικής οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν και συμμάχου της Χαμάς, προειδοποίησε το Ισραήλ εναντίον κάθε νέας κλιμάκωσης μετά τον θάνατο του Σάλεχ αλ Αρούρι,

Στο Ισραήλ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Χερτσί Χαλεβί διαβεβαίωσε πως οι δυνάμεις του επαγρυπνούν στα σύνορα με τον Λίβανο, θέατρο από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας πρακτικά καθημερινών ανταλλαγών πυρών.

Και καθώς πολλές κυβερνήσεις ανησυχούν για τον κίνδυνο κλιμάκωσης και γενίκευσης του πολέμου, στο Ιράν, επίθεση την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) στοίχισε τη ζωή σε 84 ανθρώπους κοντά στον τάφο του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμάνι, αρχιτέκτονα ιρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και του «άξονα της αντίστασης» στη Μέση Ανατολή.

Στην Ερυθρά Θάλασσα, οι αντάρτες Χούθι, που θεωρείται πως υποστηρίζονται από το Ιράν, πολλαπλασίασαν τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων που κατ’ αυτούς συνδέονται με το Ισραήλ για να «υποστηρίξουν» τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ σε Συρία και Ιράκ αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις έχουν γίνει στόχος εκατό και πλέον επιθέσεων.

Ο κ. Μπλίνκεν αναμενόταν να αναχωρήσει χθες βράδυ από την Ουάσιγκτον για την τέταρτη περιοδεία του στην περιοχή από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να καλέσει να αυξηθεί η βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και να αναζητήσει τρόπους να αποφευχθεί η ανάφλεξη στην περιοχή.

Μετά την Τουρκία θα μεταβεί στο Ισραήλ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στην Ιορδανία, στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Αίγυπτο. Προτού αναχωρήσει, εκπρόσωπος του υπηρεσιών του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογράμμισε πως «δεν αναμένουμε οι συνομιλίες σε αυτό το ταξίδι να είναι εύκολες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.