Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, τόνισε πως η ΕΕ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στον σεβασμό της υποστήριξης διεθνών θεσμών του κράτους δικαίου και στην υποστήριξή της για το Ισραήλ.

"Ποια θα είναι η απάντηση (της ΕΕ) στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που εκδόθηκε σήμερα, ποια θα είναι η θέση μας;" διερωτήθηκε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

"Θα πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στην υποστήριξη προς διεθνείς θεσμούς του κράτους δικαίου ή την υποστήριξή μας προς το Ισραήλ", δήλωσε, στη διάρκεια εκδήλωσης στη Φλωρεντία.

Έκανε τις δηλώσεις αυτές απαντώντας στη διαταγή του Διεθνούς Δικαστηρίου προς το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεση του στρατού του στην πόλη Ράφα της Λωρίδας της Γάζας.

