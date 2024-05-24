Τουρκία: Οι διαπραγματεύσεις με την Κίνα για πυρηνικό σταθμό τελειώνουν

Οι διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με την Κίνα για πυρηνικό σταθμό στην περιοχή της Ανατολικής Θράκης πλησιάζουν στο τέλος τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της τουρκικής έκδοσης του κινεζικού δικτύου CGTN.

Το CGTN Türk επικαλείται δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ο οποίος δήλωσε σε συνέντευξή του στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κίνα: «Εργαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συμφωνία μεταξύ κυβερνήσεων εντός λίγων μηνών».

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι δύο χώρες έχουν ευρείες ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, αναφέροντας ότι οι επενδύσεις πρέπει να αυξηθούν προκειμένου να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας στην Τουρκία.

«Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές μας. Δεύτερον, πρέπει να προσθέσουμε την πυρηνική ενέργεια στο ενεργειακό μας μείγμα. Τρίτον, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο. Πρέπει επίσης να επενδύσουμε σε κρίσιμα ορυκτά και σε ορισμένες νέες τεχνολογίες, όπως η αποθήκευση και το υδρογόνο» είπε ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Αναφερόμενος στη συνεργασία της χώρας του με την Κίνα στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε: «Η συνεργασία μας με την Κίνα στον πυρηνικό τομέα χρονολογείται από το 2016 και υπογράψαμε συμφωνία συνεργασίας με κινεζική εταιρεία στον πυρηνικό τομέα. Από τότε, βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις για την κατασκευή 4 πυρηνικών αντιδραστήρων στην (σ.σ. Ανατολική) Θράκη, μια από τις σημαντικές περιοχές ζήτησης (σ.σ. ηλεκτρικής ενέργειας). Τώρα έχουμε μπροστά μας έναν πιο στέρεο οδικό χάρτη και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις με αυτή την εταιρεία».

Ερωτηθείς εάν θα υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων για το έργο της πυρηνικής ενέργειας, ο Τούρκος υπουργός ενέργειας δήλωσε: «Εργαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων εντός λίγων μηνών».

«Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην ενεργειακή συνεργασία με την Κίνα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Μπαϊρακτάρ, σημειώνοντας: «Η Κίνα είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από πολλές απόψεις. Η χώρα διαθέτει τους μεγαλύτερους προμηθευτές εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο. Στην πυρηνική ενέργεια, κατασκευάζει πολλούς νέους αντιδραστήρες. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι έχουμε κοινή αντίληψη και στόχους σε αυτούς τους τομείς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

