Το χάσμα Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και του κυβερνώντος AKP διευρύνεται στο 5% δείχνει δημοσκόπηση της τουρκικής εταιρείας MetroPOLL Research.Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 28 επαρχίες μεταξύ 17-24 Απριλίου 2024,στο ερώτημα «Ποιο πολιτικό κόμμα θα ψηφίζατε αν γίνονταν βουλευτικές εκλογές αυτή την Κυριακή;», το 23,8% των ερωτηθέντων δήλωσε το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), ενώ το 20,6% επέλεξε το AKP. Μετά την ανακατανομή των αναποφάσιστων το ποσοστό του ΡΛΚ, που είχε λάβει το 25,41% στις Κοινοβουλευτικές Εκλογές της 14ης Μαΐου 2023, έφτασε στο 35,9% ενώ το ποσοστό του AKP, που είχε λάβει το 35,32%, περιορίστηκε στο 31.1%. Επίσης το φιλοκουρδικό κόμμα DEM κατέλαβε την 3η θέση με 8,4%, ενώ ο κυβερνητικός εταίρος του ΑΚΡ, το ακροδεξιό κόμμα Εθνικιστικής Δράσης, ήρθε 4ο με 7,9%. Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε το κόμμα της Νέας Ευημερίας με 6,1% που ήλθε πέμπτο.



Τα νέα αυτά ανησυχητικά στοιχεία για τον τούρκο πρόεδρο αλλά και για τον κυβερνητικό εταίρο του, ενδεχομένως να συνδέονται και με την αιφνίδια κίνηση του Ερντογάνπριν από δυο ημέρες να μεταφέρει την αρμοδιότητα για την απόφαση κήρυξης επιστράτευσης και πολέμου στον εαυτό του, αφαιρώντας την από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αναλυτές θεωρούν ότι ο νέος κανονισμός στοχεύει μάλλον στην προστασία του καθεστώτος από εσωτερικές αμφισβητήσεις του και από πιθανές εξεγέρσεις, σαν και εκείνη του Παρκου Γκεζί, παρά από εξωτερικές απειλές. Και ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καταστολή αναταραχών και μαζικών κινητοποιήσεων. Αλλά και για να περιορίσει τους πολιτικούς αντιπάλους της κυβερνητικής συμμαχίας από το να συνεχίσουν την ανοδική τους δυναμική.

Παράλληλα όμως ο τούρκος πρόεδρος κρατά την πόρτα του διαλόγου ανοιχτή, όπως άλλωστε συμφώνησε με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ, μετά τις δημοτικές εκλογές. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ερντογάν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος του αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον Οζέλ και τόνισε ότι είναι πάντα έτοιμος για διάλογο με την αντιπολίτευση. Επεσήμανε δε ότι στο παρελθόν δεν υπήρχε τέτοια επικοινωνία με τον προηγούμενο αρχηγό τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Μάλιστα σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο Ερντογάν θα επισκεφθεί τον Οζέλ σύντομα και θα υπάρξουν μετά επισκέψεις αβροφροσύνης μεταξύ των δυο κατά την Θρησκευτική Εορτή των Θυσιών που αρχίζει τις 16 Ιουνίου.

