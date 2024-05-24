Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαϊρ Λαπίντ καταδίκασε την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που διατάσσει το εβραϊκό κράτος να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Ράφα, υπογραμμίζοντας ότι το Δικαστήριο δεν συνέδεσε την απαίτησή του για τερματισμό των συγκρούσεων με την απαίτηση να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Λαπίντ, σφοδρός επικριτής του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η αποτυχία του Δικαστηρίου να συνδέσει τα δύο ζητήματα είναι «μια ηθική κατάρρευση και μια ηθική καταστροφή».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε τηλεφωνική σύσκεψη με τη συμμετοχή πολλών υπουργών της κυβέρνησής του, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου.

Το Τελ Αβίβ αναμένεται να απορρίψει την απόφαση του Δικαστηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

