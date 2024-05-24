Εντατικές διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα διεξάγονται στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο με «φόντο» την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, που έδωσε εντολή στο Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις στη Ράφα. Την ίδια στιγμή, το μέτωπο του Λιβάνου με το Ισραήλ παραμένει «θερμό», και ο κίνδυνος κλιμάκωσης περαιτέρω υπαρκτός.

Στις αρχές Μαΐου, οι εκ του σύνεγγυς συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που θα συνδέεται με απελευθέρωση ομήρων και Παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Επικοινωνία Μπάιντεν - Σίσι για την ανθρωπιστική βοήθεια

Την ίδια, στιγμή, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο ομόλογός του της Αιγύπτου Φατάχ αλ Σίσι συμφώνησε να στείλει τη βοήθεια στη Γάζα μέσω του Ισραήλ καθώς έχει κλείσει το πέρασμα στη Ράφα.



Ο πρόεδρος της Αιγύπτου συμφώνησε τηλεφωνικά την Παρασκευή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να στείλει προσωρινά ανθρωπιστική βοήθεια και καύσιμα μέσω του ισραηλινού περάσματος Κερέμ Σαλόμ έως ότου δημιουργηθούν νομικοί μηχανισμοί για να ανοίξει εκ νέου το συνοριακό πέρασμα της Ράφα από την παλαιστινιακή πλευρά, ανακοίνωσε η αιγυπτιακή προεδρία.



Η ανακοίνωση αποτελεί διπλωματική νίκη για την κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία ασκούσε πιέσεις στην Αίγυπτο τις τελευταίες ημέρες να κάνει αυτό το βήμα.



Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδέχεται τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας για επισκόπηση της «κατάστασης στη Μέση Ανατολή», ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Πρόκειται για τον Καταριανό Μοχάμεντ μπεν Αμπντελραχμάν Αλ Θάνι, τον Σαουδάραβα Φάισαλ μπεν Φαρχάν, τον Αίγύπτιο Σάμεχ Σούκρι και τον Ιορδανό Άιμαν Σαφάντι, προσέθεσε το Ελιζέ, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται μη κατονομαζόμενη αμερικανική πηγή, ο επικεφαλής της CIA και ο αρχηγός της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ συναντώνται επίσης στο Παρίσι με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στην προσπάθεια αναβίωσης των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και για συμφωνία σχετικά με τους ομήρους.

Διεθνές Δικαστήριο: Εντολή στο Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Ράφα

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ) έδωσε την Παρασκευή εντολή στο Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Ράφα, και να ανοίξει το πέρασμα για να περάσει η βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Μετά από αίτημα της Νότιας Αφρικής που ζήτησε έκτακτα μέτρα κατά του Ισραήλ, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου Ναουάφ Σαλάμ ανακοίνωσε την απόφαση. Ο πρόεδρος του σώματος ανακοίνωσε ότι τα προσωρινά μέτρα που διατάχθηκαν από το Δικαστήριο τον Μάρτιο δεν αντιμετώπισαν πλήρως την κατάσταση στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα, και επομένως πληρούνται οι προϋποθέσεις για νέα εντολή έκτακτης ανάγκης.

Το Δικαστήριο αποτελεί το Ανώτατο Όργανο του ΟΗΕ για την εκδίκαση διαφορών μεταξύ κρατών. Οι αποφάσεις του είναι οριστικές και δεσμευτικές, αλλά έχουν αγνοηθεί στο παρελθόν. Το δικαστήριο δεν έχει εξουσίες επιβολής.

Ο γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου -ένα χωριστό δικαστήριο που εδρεύει επίσης στη Χάγη- ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατατέθηκε αίτηση για εντάλματα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Γκάλαντ, καθώς και των ηγετών της Χαμάς.

Οργή στο Ισραήλ για την απόφαση

Το Τελ Αβίβ αναμένεται να απορρίψει την απόφαση του Δικαστηρίου. Για το θέμα συγκάλεσε σύσκεψη ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ θα μπορούσε να αποδεχθεί την απόφαση ως έχει, να την αποδεχθεί υπό όρους, όπως η απελευθέρωση των ομήρων, η αποστρατιωτικοποίηση κ.λπ., ή να απορρίψει την απόφαση.

Ο σκληροπυρηνικός Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπέζαλελ Σμότριτς διεμήνυσε ότι «αυτοί που απαιτούν από το Ισραήλ να σταματήσει τον πόλεμο, απαιτούν να σταματήσει να υπάρχει». «Το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε αυτό» επισήμανε.

Από πλευράς του, ο επίσης σκληροπυρηνικός υπουργός Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ σημείωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να αγνοήσει την απόφαση της διεθνούς αρχής και να συνεχίσει την επιχείρηση.

Χαμάς: Εφαρμόστε την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου

Την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου χαιρέτισε η Χαμάς, ζητώντας από τα κράτη - μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να την εφαρμόσουν.



Η Χαμάς χαιρέτισε το σχέδιο του Διεθνούς Δικαστηρίου να στείλει ερευνητική επιτροπή για τα τεκταινόμενα στη Γάζα, υποσχόμενη να συνεργαστεί



Αξιωματούχος της Χαμάς σημείωσε πάντως ότι η απόφαση για τη Ράφα (νότια του θύλακα) δεν επαρκεί, ζητώντας να σταματήσει η επίθεση του Ισραήλ σε όλη τη Γάζα.



O εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Αρχής από πλευράς του χαιρέτισε επίσης την απόφαση του ΔΔ, σημειώνοντας στο Reuters ότι αντιπροσωπεύει «διεθνή συναίνεση» για να τελειώσει ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Ναζράλα απειλεί το Ισραήλ με «εκπλήξεις»

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της πανίσχυρης οργάνωσης Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα απείλησε σήμερα με «εκπλήξεις» στο Ισραήλ, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει «αναπάντεχα σχέδια» για να αντιμετωπίσει τη φιλοϊρανική, λιβανέζικη οργάνωση.

«Εμείς θα μιλήσουμε για εκπλήξεις. (Ο Νετανιάχου) θα πρέπει να περιμένει (…) εκπλήξεις εκ μέρους μας», είπε ο Νασράλα σε μια ομιλία του που μεταδόθηκε απευθείας από την τηλεόραση.

Η Χεζμπολάχ εξαπολύει καθημερινά επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, για να στηρίξει τον σύμμαχό της, την παλαιστινιακή Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός απαντά με πλήγματα στον Λίβανο, στοχεύοντας μέλη της Χεζμπολάχ. «Εξοντώσαμε εκατοντάδες πράκτορες της Χεζμπολάχ», υποστήριξε την Πέμπτη ο Νετανιάχου. «Έχουμε λεπτομερή σχέδια, σημαντικά, ακόμη και απρόβλεπτα» για αυτό το μέτωπο στο βόρειο Ισραήλ, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

