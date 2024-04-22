Λογαριασμός
Ισραήλ: Παραιτήθηκε ο αρχηγός της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών για το φιάσκο της 7ης Οκτωβρίου

Στην επιστολή παραίτησής του, ο Χαλίβα αναγνωρίζει κρίσιμο κενό πληροφοριών υπό την ηγεσία του - Στις 7 Οκτωβρίου η Χαμάς εισέβαλε σε ισραηλινά εδάφη χωρίς να αντιμετωπίσει ουσιαστική αντίσταση

Haliva

Την απόφασή του να παραιτηθεί ανακοίνωσε επίσημα τη Δευτέρα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων υποστράτηγος Ααρών Χαλίβα.  

Στην επιστολή παραίτησής του, ο Χαλίβα αναλογίζεται την 38χρονη υπηρεσία του στους IDF, λέγοντας: «Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, έχω πλήρη επίγνωση των τεράστιων ευθυνών που συνεπάγεται η ηγεσία – ευθύνες απέναντι στην αποστολή, στους ανθρώπους μας και στις επιτυχίες μας και αποτυχίες».

Ο Χαλίβα περιέγραψε τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου ως μια «δολοφονική αιφνιδιαστική επίθεση» που ανέδειξε ένα κρίσιμο κενό πληροφοριών υπό την ηγεσία του. 

Μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, στην οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι στο Ισραήλ, ο Χαλίβα δήλωσε ότι φέρει την ευθύνη για τις αποτυχίες που οδήγησαν στην αιματηρή επίθεση.

Είναι η πρώτη παραίτηση αξιωματούχου για το αιματηρό φιάσκο της 7ης Οκτωβρίου. Στις 7 Οκτωβρίου η Χαμάς εισέβαλε σε ισραηλινά εδάφη σκοτώνοντας αμάχους χωρίς να αντιμετωπίσει ουσιαστική αντίσταση. Κατόπιν σημειώθηκαν λεηλασίες, με τις ισραηλινές αρχές να κατηγορούνται ότι όχι μόνο «πιάστηκαν στον ύπνο», αλλά άργησαν και να αντιδράσουν.  

