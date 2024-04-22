Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Χιλιάδες περιστατικά παρεμβολών στο σύστημα πλοήγησης επιβατικών αεροσκαφών (GPS) πάνω από τη Βαλτική, τη Μαύρη Θάλασσα και την ανατολική Μεσόγειο τους τελευταίους οκτώ μήνες αποκαλύπτει η εφημερίδα Sun.

Αυτές οι ηλεκτρονικές επιθέσεις αποδίδονται στη Ρωσία και χαρακτηρίζονται από ειδικούς ως «εξαιρετικά επικίνδυνες», καθώς οι πιλότοι δεν είναι σίγουροι για την πορεία τους και δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με τους χειριστές άλλων αεροσκαφών.

Οι χώρες που υπάγονται στην κατηγορία «υψηλού ρίσκου» ως προς της μπλοκάρισμα των συστημάτων πλοήγησης αεροσκαφών που πετούν στον εναέριο χώρο τους περιλαμβάνουν την Κύπρο και τις χώρες της Βαλτικής και γενικότερα της ανατολικής Ευρώπης.

Στην κατηγορία χαμηλού ρίσκου υπάγεται η Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, στους οκτώ μήνες έως τα τέλη Μαρτίου, υπήρξαν 2.309 περιστατικά παρεμβολών σε πτήσεις της Ryanair, 1.368 σε πτήσεις της Wizz Air, 82 σε αεροσκάφη της British Airways, επτά στην Jet2 και στην TUI και τέσσερα στην EasyJet.

Τα στοιχεία που παραθέτει η βρετανική εφημερίδα προκύπτουν από έρευνα εταιρείας ανάλυσης δεδομένων πτήσεων.

