Ο αρχηγός της πανίσχυρης Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Υποστράτηγος Άχαρον Χαλίβα, πρόκειται να ανακοινώσει ότι παραιτείται, αναφέρει τη Δευτέρα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet.



Μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, στην οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι στο Ισραήλ, ο Χαλίβα δήλωσε ότι φέρει την ευθύνη για τις αποτυχίες που οδήγησαν στην αιματηρή επίθεση της Χαμάς.



Δεν είναι σαφές πότε θα παραιτηθεί ο Χαλίβα, καθώς οι IDF θα χρειαστεί να βρουν αντικαταστάτη.



Εμπλέκεται επίσης επί του παρόντος στις εσωτερικές έρευνες του ισραηλινού στρατού σχετικά με τις αποτυχίες του πριν από τη σφαγή της Χαμάς.



Οι έρευνες πρόκειται να παρουσιαστούν στον αρχηγό του επιτελείου των IDF, Αντιστράτηγο Χέρτσι Χαλέβι μέχρι τις αρχές Ιουνίου.

Αν το δημοσίευμα επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη παραίτηση αξιωματούχου για το αιματηρό φιάσκο της 7ης Οκτωβρίου, σχολιάζει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ Σταύρος Ιωαννίδης.

