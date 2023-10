Στόλτενμπεργκ: Την επόμενη εβδομάδα η άσκηση πυρηνικής αποτροπής από το ΝΑΤΟ - Δείτε βίντεο

Την επόμενη εβδομάδα πάνω από την Ιταλία, την Κροατία και τη Μεσόγειο Θάλασσα θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη πυρηνική άσκηση του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

Η ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας έρχεται μετά την προειδοποίηση της Ρωσίας ότι θα αποχωρήσει από την παγκόσμια συμφωνία απαγόρευσης πυρηνικών δοκιμών.

🌍#World NATO Secretary General Stoltenberg said that the alliance will hold exercises aimed at using nuclear weapons next week. pic.twitter.com/T9K92Ewuvs