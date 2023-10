Πούτιν: «Να σταματήσει η αιματοχυσία στη Γάζα, η χερσαία επιχείρηση θα φέρει απαράδεκτες απώλειες αμάχων» Κόσμος 13:49, 13.10.2023 linkedin

«Οι απώλειες αμάχων θα είναι πλήρως απαράδεκτες. Τώρα το κυριότερο πράγμα είναι να σταματήσει η αιματοχυσία» δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν