Μαζική συμμετοχή στο Ιράν στο κάλεσμα της Χαμάς για διαδηλώσεις «οργής» κατά του Ισραήλ (βίντεο)

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στην Τεχεράνη υπέρ των Παλαιστινίων, ανταποκρινόμενοι στο τζιχαντιστικό κάλεσμα της «Ημέρας Οργής» της Χαμάς, κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Οι Ιρανοί διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες του Ιράν, της Παλαιστίνης και της Χεζμπολάχ, φώναζαν συνθήματα και είχαν υψώσει πανό που έγραφαν «Κάτω η Αμερική» και «Κάτω το Ισραήλ».

Παρόμοιες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις του Ιράν, όπου οι διαδηλωτές έκαψαν αμερικανικές και ισραηλινές σημαίες.

Το Ιράν υποστηρίζει οικονομικά και στρατιωτικά τους μαχητές της Χαμάς, ενώ η οργάνωση έχει χαρακτηρισθεί τρομοκρατική από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μάλιστα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν άρχισε σήμερα περιφερειακή περιοδεία μεταβαίνοντας στο Ιράκ για να συνασπίσει τους συμμάχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο ίδιος προειδοποίησε το Ισραήλ πως «νέα μέτωπα» μπορεί να ανοίξουν εναντίον της χώρας αυτής, αν δεν σταματήσει να βομβαρδίζει τη Γάζα.

Στη Βαγδάτη, μαζική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έπειτα από έκκληση του σιίτη ηγέτη Μοκτάντα Σαντρ «σε υποστήριξη προς τη Γάζα» και εναντίον του Ισραήλ. Ο Μοκντάντα Σαντρ ανήκει στην πολιτική αντιπολίτευση, όμως το κίνημα υποστήριξης προς τη Γάζα έχει τη ρητή υποστήριξη της ιρακινής κυβέρνησης, καθώς στο Ιράκ υπάρχει συναίνεση υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Demonstrators gather in the Iraqi capital Baghdad to protest Israel's bombardment of targets in Gaza, after Hamas's call for a "Day of Rage" across the Islamic world



