Όλα έτοιμα για τη μεγάλη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα: Σαρωτικοί βομβαρδισμοί σε κέντρα της Χαμάς - Χιλιάδες στρατιώτες και τεθωρακισμένα στα σύνορα

Τις τελευταίες ετοιμασίες πριν τη μεγάλη, «σαρωτική» όπως τη χαρακτήρισε η κυβέρνηση, χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας πραγματοποιούν οι ισραηλινές δυνάμεις, συγκεντρώνοντας χιλιάδες εφέδρους και ειδικές μονάδες στα σύνορα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξασφάλισε την έγκριση της Βουλής για την αύξηση στον αριθμό των εφέδρων, από 300.000 σε 360.000, την ίδια στιγμή που στα σύνορα με τη Γάζα έχουν ήδη λάβει θέσεις τουλάχιστον 35 τάγματα πεζικού.

Όλα δείχνουν ότι η χερσαία επιχείρηση των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας, για την εξουδετέρωση των κέντρων διοικήσεων της Χαμάς, θα ξεκινήσει πολύ σύντομα.

Όλο το προηγούμενο διάστημα, η πολεμική αεροπορία και το πυρβολικό του Ισραήλ σφυροκοπούσε ακατάπαυστα με χιλιάδες πυραύλους τις θέσεις της Χαμάς στην περιοχή, προετοιμάζοντας το έδαφος για το πεζικό.

Τις τελευταίες ώρες, η ισραηλινή αεροπορία έχει επικεντρώσει τους βομβαρδισμούς στην περιοχή Al Furqan, η οποία θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις της Χαμάς και εικάζεται πως από το συγκεκριμένο σημείο δινόταν η καθοδήγηση για τη μαζική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, στη Λωρίδα της Γάζας έχουν ως εξής:

Κτίρια:

-Πλήρως κατεστραμμένα: 168 κτίρια, συμπεριλαμβανομένων 1.009 οικιστικών μονάδων

-Μερική καταστροφή: 12.630 οικιστικές μονάδες καταστράφηκαν μερικώς.

-Ιατρικά ιδρύματα: 10 βομβαρδίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων επτά νοσοκομείων

-Ασθενοφόρα: 12 ασθενοφόρα καταστράφηκαν

-Σχολεία: 48 σχολεία καταστράφηκαν

-Κυβερνητικά κτίρια: 23 ολοκληρωτικά κατεστραμμένα

Στη Λωρίδα της Γάζας, που βομβαρδίζεται από το Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς, το Σάββατο, το νοσοκομείο Αλ Σίφα κατακλύζεται από ασθενείς. Ολόκληρες οικογένειες καταφτάνουν, η μία μετά την άλλη και το προσωπικό έχει πελαγώσει: «η κατάσταση είναι καταστροφική», προειδοποιούν οι τοπικές αρχές.

Ο Άκραμ Αλ Χαντάντ, 25 ετών, στέκει δίπλα στο κρεβάτι του ανιψιού του, του Αμπντελραχμάν Αλ Ντους. Είναι μόλις 18 μηνών και τραυματίστηκε σε αεροπορική επιδρομή όπου σκοτώθηκαν ο 4χρονος αδελφός του και άλλοι 16 άνθρωποι. Το μωρό επέζησε, όπως και οι γονείς του, που τραυματίστηκαν όταν καταστράφηκε το σπίτι τους, στη συνοικία Αλ Ζαϊτούν, στα νοτιοανατολικά προάστια της Γάζας. Όμως τώρα «χρειάζεται να χειρουργηθεί κατεπειγόντως για τα τραύματα που έχει στο κεφάλι», εξήγησε ο γιατρός του. Το πρόβλημα: πρέπει να περιμένει μέχρι να αδειάσει κάποιο χειρουργείο.

«Εργαζόμαστε σε έκτακτες συνθήκες (…) και πρέπει να διασφαλίσουμε τη συνεχή τροφοδοσία (του νοσοκομείου) με ηλεκτρικό ρεύμα και να διαθέτουμε το αναγκαίο υλικό προτού να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση», λέει ο γιατρός που δήλωσε ότι ονομάζεται Αμπντάλα.

Από τους βομβαρδισμούς στη Γάζα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 770 άνθρωποι και άλλοι 4.000 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σε αυτό το νοσοκομείο πάρα πολλοί άνθρωποι περιμένουν στην αίθουσα αναμονής να έρθει η σειρά τους για να τους εξετάσουν οι γιατροί. Κάποιοι δεν προλαβαίνουν, πεθαίνουν στην αναμονή, εξηγεί ο γιατρός. «Βοηθήσαμε πάρα πολλούς τραυματίες, οι περισσότεροι ήταν γυναίκες και παιδιά», πρόλαβε να πει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γιατρός Μοχάμαντ Γονέιμ, προτού η συνέντευξη διακοπεί από την άφιξη νέων τραυματιών: τριών γυναικών, δύο παιδιών, ενός ηλικιωμένου και δύο νεαρών ανδρών. «Οι περιορισμένες δυνατότητες του νοσοκομείου επιδεινώνουν την κατάσταση. Δεν υπάρχει ηλεκτρικό, νερό, φυσικό αέριο», λέει ο γιατρός.

Ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι, η Ομ Ράμα αλ Χασάσνα περιστοιχίζεται από τα τέσσερα παιδιά της, ηλικίας από 3 έως 6 ετών. Όλοι τους τραυματίστηκαν όταν βομβαρδίστηκε ένα σπίτι δίπλα στο δικό τους, στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν, στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας. «Μας έφεραν εδώ, περιμένουμε να μας φροντίσουν», λέει η γυναίκα.

Το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας προειδοποίησε ότι η έλλειψη ιατρικών εφοδίων και φαρμάκων θα οδηγούσε σε μια «καταστροφική κατάσταση» στον θύλακα όπου ζουν περίπου 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Τα οκτώ νοσοκομεία «δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών», ανέφερε.

Από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το νοσοκομείο Μπέιτ Χανούν, στα βόρεια και προκλήθηκαν ζημιές στην κλινική νεογνολογίας του νοσοκομείου Αλ Σίφα.

Ο Σαλαμέχ Μααρούφ, ο διευθυντής του γραφείου της κυβέρνησης της Χαμάς που είναι αρμόδιος για τα μέσα ενημέρωσης είπε ότι στη Γάζα δεν υπάρχουν φάρμακα, ιατρικός εξοπλισμός, ακτινολογικά μηχανήματα. Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «δημιουργεί σκόπιμα μια άθλια ανθρωπιστική κατάσταση, με τους περιορισμούς ή τις επιθέσεις».

Πολλές οικογένειες που έμειναν άστεγες έχουν βρει καταφύγιο στους διαδρόμους και τον κήπο του νοσοκομείου Αλ Σίφα. Κάποιοι από τους τραυματίες, αφού τους χορηγούνται οι πρώτες βοήθειες, παραμένουν εκεί επειδή δεν έχουν πού να πάνε. «Το σπίτι μου καταστράφηκε ολοσχερώς (…) Όλα τα σπίτια εδώ καταστράφηκαν», λέει ο Άμπου Ασούρ Σουκάικ, 39 ετών, με έναν κόμπο στον λαιμό. «Ήταν μια ζοφερή νύχτα για εμένα, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μας».

Τη στιγμή της πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον της ισραηλινής πόλης Ασκελόν κατέγραψαν ΜΜΕ της περιοχής.

Στην εικόνα φαίνεται μία βροχή από πυραύλους να εκτοξεύονται προς την πόλη του Ισραήλ, οι κάτοικοι της οποίας είχαν προειδοποιηθεί από τη Χαμάς να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πόλης έρχονται συνεχώς μηνύματα προκειμένου να παραμείνουν στα καταφύγια, καθώς η πόλη δέχεται επίθεση με πυραύλους.

Δείτε τον χάρτη της περιοχής:

Δείτε τα βίντεο που κατέγραψαν τοπικά ΜΜΕ:

Nωρίτερα η Χαμάς είχε στείλει τελεσίγραφο για την εκκένωση της Ασκελόν ενόψει επίθεσης, ως απάντηση στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και η επίθεση ξεκίνησε αμέσως μετά την εκπνοή του τελεσιγράφου.

