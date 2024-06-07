Το Ισραήλ, η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ προστέθηκαν στη λεγόμενη «λίστα της ντροπής» των Ηνωμένων Εθνών, η οποία επισυνάπτεται σε ετήσια έκθεση που υποβάλλεται από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, για τεκμηρίωση των παραβιάσεων δικαιωμάτων των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις.

Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ, Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάντ περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα, κίνηση η οποία τους εντάσσει στις τάξεις της Ρωσίας, του Ισλαμικού Κράτους, της Αλ Κάιντα, της Μπόκο Χαράμ, του Αφγανιστάν, του Ιράκ, της Μιανμάρ, της Σομαλίας, της Υεμένης και της Συρίας. Το Ισραήλ αποτελεί πλέον την πρώτη δημοκρατική χώρα, που συμπεριλαμβάνεται στη συγκεκριμένη λίστα.

Προηγούμενες εκθέσεις περιλάμβαναν κεφάλαια για την Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση, τα οποία κατηγορούσαν το Ισραήλ για σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών.

Ωστόσο, το Ισραήλ δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ στο παράρτημα στο τέλος της έκθεσης των «συμβαλλόμενων μερών που δεν έχουν θέσει σε εφαρμογή μέτρα κατά την περίοδο αναφοράς για τη βελτίωση της προστασίας των παιδιών». Αυτό το παράρτημα είναι αυτό που έχει γίνει γνωστό ως «κατάλογος της ντροπής».

Η κίνηση προκάλεσε την οργή του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ανέφερε ότι «ο ΟΗΕ έβαλε τον εαυτό του στη μαύρη λίστα της ιστορίας σήμερα όταν ενώθηκε με τους υποστηρικτές των δολοφόνων της Χαμάς. Οι IDF είναι ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο και καμία παραληρηματική απόφαση του ΟΗΕ δεν θα το αλλάξει αυτό».

Βίντεο της ισραηλινής αποστολής στον ΟΗΕ αποτυπώνει Γκιλάντ Ερντάν να λαμβάνει την επίσημη ειδοποίηση την Παρασκευή από τον επικεφαλής του προσωπικού του Γκουτέρες.

«Ξέρετε ότι ο στρατός του Ισραήλ είναι ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο. Αυτή η ανήθικη απόφαση θα βοηθήσει μόνο τους τρομοκράτες και θα ανταμείψει τη Χαμάς. Ο μόνος που βρίσκεται σήμερα στη μαύρη λίστα είναι ο γενικός γραμματέας του οποίου οι αποφάσεις από την έναρξη του πολέμου και ακόμη και πριν επιβραβεύουν τους τρομοκράτες, δίνοντάς τους κίνητρα να χρησιμοποιούν παιδιά για τρομοκρατικές ενέργειες.

«Τώρα η Χαμάς θα συνεχίσει ακόμη περισσότερο να χρησιμοποιεί σχολεία και νοσοκομεία γιατί αυτή η επαίσχυντη απόφαση του γενικού γραμματέα θα δώσει μόνο ελπίδα στη Χαμάς να επιβιώσει και θα επεκτείνει τον πόλεμο και τα δεινά. Ντροπή του», δηλώνει ο Ερντάν.



Πηγή: skai.gr

