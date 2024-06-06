Κοινή δήλωση υπέρ της πρότασης που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας εξέδωσαν οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Αργεντινής, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Βραζιλίας, του Καναδά, της Κολομβίας, της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Ισπανίας, της Ταϊλάνδης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στην κοινή δήλωση αναφέρουν: «Ως ηγέτες χωρών που ανησυχούν βαθιά για τους ομήρους της Χαμάς στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων πολλών δικών μας πολιτών, υποστηρίζουμε πλήρως την πρωτοβουλία για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων τώρα, όπως περιγράφηκε από τον Πρόεδρο Μπάιντεν στις 31 Μαΐου 2024.

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Καλούμε τη Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία, ώστε το Ισραήλ να προχωρήσει και να ξεκινήσει η διαδικασία απελευθέρωσης των πολιτών μας.

Σημειώνουμε ότι αυτή η συμφωνία θα οδηγήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός και ανοικοδόμηση της Γάζας, ταυτόχρονα θα παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους και ευκαιρίες για μια πιο διαρκή μακροπρόθεσμη ειρήνη και μια λύση δύο κρατών.

Σε αυτή την αποφασιστική στιγμή, καλούμε τους ηγέτες του Ισραήλ, καθώς και τη Χαμάς να προχωρήσουν στους απαραίτητους τελικούς συμβιβασμούς για να κλείσει η συμφωνία και να φέρει ανακούφιση τόσο στις οικογένειες των ομήρων μας, όσο και στις οικογένειες των δυο πλευρών αυτής της τρομερής σύγκρουσης, μεταξύ των οποίων και οι άμαχοι πληθυσμοί.

Είναι καιρός να τελειώσει ο πόλεμος και αυτή η συμφωνία είναι η απαραίτητη αφετηρία».

