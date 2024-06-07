Λογαριασμός
Την τελευταία της πνοή άφησε η 59χρονη οδηγός δικύκλου που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

Νοσηλευόταν στην Β’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπανικολάου και είχε υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις

Τροχαίο

Την τελευταία της πνοή άφησε το πρωί η 59χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο που έγινε την Τετάρτη, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Η άτυχη γυναίκα οδηγούσε δίκυκλο, το οποίο βρέθηκε κάτω από φορτηγό, στη συμβολή των οδών Καραολή Δημητρίου και Ιατρού Γωγούση.

Νοσηλευόταν στην Β’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπανικολάου και είχε υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

