Συναγερμός για ρουκέτες της Χαμάς στο ευρύτερο Τελ Αβίβ Κόσμος 04:25, 09.10.2023

Ακούστηκαν εκρήξεις στην παραθαλάσσια μητρόπολη, που πιστεύεται ότι στην πλειονότητά τους οφείλονταν σε καταρρίψεις από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος