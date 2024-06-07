Zαλντιμπάρ σε Παρί: Θέλετε το Τσάμπιονς Λιγκ; Πάρτε τον Μεντιλίμπαρ

Το Ζαλντιμπάρ είναι ένα ήρεμο και φιλικό μέρος στην περιοχή των Βάσκων, κοντά στο Έϊμπαρ. Με περίπου 3000 κατοίκους. Από τις περιοχές που λέμε, «εδώ γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας».



· Από εκεί κατάγεται ο Μεντιλίμπαρ και το Ζαλντιμπάρ καυχιέται γι΄ αυτό. Πόσο δε μάλλον τώρα που ο έμπειρος προπονητής πήρε μετά το Γιουρόπα Λιγκ με τη Σεβίλλη, και Κόνφερενς Λιγκ με τον Ολυμπιακό.

· Αυτές τις ημέρες ο προπονητής του Ολυμπιακού επιστρέφει στην πατρίδα του, στο χωριό του, για να κάνει τα πράγματα που κάνει συνήθως-να παρακολουθεί τοπικά τουρνουά ποδοσφαίρου. Άντε και να πηγαίνει για ένα κρασάκι στο μπαρ της περιοχής.· «Παραγγείλετε τη βαρελίσια μπύρα σας και πάρτε μέρος στην κλήρωση για 20 φανέλες του Ολυμπιακού», λέει με περηφάνεια εδώ και μία εβδομάδα το μπαρ. «Η κλήρωση θα γίνει στις 28 Ιουνίου, γιατί πρέπει να περιμένουμε να έρθει ο Μέντι και να μας φέρει τις φανέλες υπογεγραμμένες». Και, «έχεις δει τον Μέντι; Υπάρχει κάτι σε αυτόν, που τον κάνει πάντα καλά. Δεν είναι τυχαίο».· Στο Ζαλντιμπάρ ο Μεντιλίμπαρ λατρεύεται. Αλλά και τους λατρεύει όλους. «Ξέρουν ήδη τι πρέπει να κάνουν στην Παρί Σεν Ζερμέν αν θέλουν να κερδίσουν επιτέλους το Τσάμπιονς Λιγκ, να υπογράψουν για μερικούς μήνες τον Μεντιλίμπαρ και θα το κερδίσει», λένε μεταξύ σοβαρού και αστείου.· Αρκετοί Βάσκοι της περιοχής είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ζήσουν ζωντανά τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Φιορεντίνα! Και να πουν μία κουβέντα στον Μέντι και στον Ερνέστο Βαλβέρδε. Και τώρα τον περιμένουν τον Μεντιλίμπαρ για να του κάνουν ένα μεγάλο πάρτι και μετά να απολαύσει τις διακοπές που αξίζει. Όλοι οι φίλοι του, οι γείτονες και οι γνωστοί του εκεί έχουν μετατραπεί σε οπαδούς του Ολυμπιακού.· Ήδη στο Ζαλντιμπάρ ονειρεύονται μία πιο φιλόδοξη πρόκληση: Την επόμενη χρονιά θα παίξουμε τον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ εναντίον της Αθλέτικ στο Σαν Μαμές»!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.