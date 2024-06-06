Η τελευταία, πριν τις Ευρωεκλογές του 2024, πανελλαδική μέτρηση εκλογικής συμπεριφοράς από την Prorata καταγράφει ορισμένες οριακές μεταβολές ως προς την επιρροή των κομμάτων και κυρίως υψηλό βαθμό ρευστότητας των επιλογών του εκλογικού σώματος.

Ως προς τα σχετικά εύρη της τρέχουσας εκλογικής επιρροής των κομμάτων, η Prorata εκτιμάει ότι:

-η ΝΔ κινείται μεταξύ 29.5% και 35.3%

-ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από 11.6% έως 15.8%

-το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ από 11.1% έως 15.3%

-το ΚΚΕ από 7.5% έως 11.1%

-η Ελληνική Λύση από 7.5% έως 11.1%

-η Νίκη από 2.6% έως 5%

-η Πλεύση Ελευθερίας από 3.1% έως 5.7%

-η Νέα Αριστερά από 2.6% έως 5%

-το ΜεΡΑ25 από 1.8% έως 3.8%

-η Φωνή Λογικής από 1.8% έως 3.8%

-ο Κόσμος από 0.9% έως 2.5%

-και τα υπόλοιπα κόμματα από 1.8% έως 3.8%

Στη βάση των παραπάνω ορίων, η κεντρική τιμή της εκτίμησης για τη Νέα Δημοκρατία είναι 32.4%, για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 13.7%, για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 13.2%, το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση 9.3%, τη Νίκη 3.8%, τη Νέα Αριστερά 3.8%, το ΜεΡΑ25 και τη Φωνή Λογικής 2.8%, ενώ για ο Κόσμος 1.7%.

Η εταιρεία σημειώνει ότι τα ευρήματα καταδεικνύουν την προσώρας εξαιρετικά υψηλή αβεβαιότητα ως προς δύο κατά βάση στοιχεία του εκλογικού ανταγωνισμού:

-ποια και πόσα κόμματα θα πετύχουν την εκπροσώπηση τους στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον τα εύρη της εκτίμησης για τέσσερα κόμματα (Νίκη, Νέα Αριστερά, ΜέΡΑ25 και Φωνή Λογικής) εκτείνονται άνω και κάτω του αναγκαίου αλλά όχι ικανού ορίου του 3%

-την κατάληψη της 2ης θέσης, εφόσον τα εύρη της εκτίμησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επικαλύπτονται σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό

Πηγή: skai.gr

