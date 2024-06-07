Την αυτόφωρη διαδικασία πέρασε το μεσημέρι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στη Ρόδο, όπου σήμερα Παρασκευή το πρωί σφραγίστηκε ο δημόσιος χώρος όπου παράνομα είχε καταληφθεί από ομπρελοκαθίσματα και αυθαίρετες μεταλλικές κατασκευές. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του beach bar κρατείται και πρόκειται να δικαστεί αύριο Σάββατο το μεσημέρι.

Η διαδικασία του αυτόφωρου ενεργοποιήθηκε από την Εισαγγελία έπειτα από την παραβίαση της σφράγισης με την αφαίρεση από την επιχείρηση της σήμανσης (κορδέλες) που είχε τοποθετήσει σήμερα το πρωί η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου Α’ του Υπουργείου Οικονομικών και η Ελληνική Αστυνομία και απαγόρευε την πρόσβαση εντός του χώρου και την άσκηση οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, σήμερα επιδόθηκε και το σχετικό πρόστιμο στην επιχείρηση ύψους 28.560 ευρώ, ποσό το οποίο ανέρχεται στο 4πλάσιο του ανταλλάγματος που θα κατέβαλε ο επιχειρηματίας για ένα έτος αν είχε συνάψει σύμβαση.

Ο χώρος παραμένει σφραγισμένος και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αύριο μεταβαίνει στο νησί η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας κ. Ν. Κόλλια για συνέχιση του συντονισμού με τις τοπικές αρχές.

Tα επόμενα βήματα

Μέχρι την Κυριακή το πρωί και με ευθύνη της επιχείρησης, θα πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα παράνομα ομπρελοκαθίσματα, καθώς και τα κινητά στοιχεία των μεταλλικών κατασκευών. Αν αυτό δεν γίνει, τότε την ευθύνη απομάκρυνσης την αναλαμβάνει ο Δήμος.

Επιπλέον, μέσα στην επόμενες ημέρες θα εκδοθεί το σχετικό πρωτόκολλο κατεδάφισης το οποίο θα διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για εκτέλεση του.

Υπενθυμίζεται πως η διαδικασία πιστοποίησης της παράνομης κατάληψης δημοσίου χώρου ολοκληρώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, την ΕΛΑΣ και την ΑΑΔΕ σε λιγότερο από 48 ώρες, καθώς προχθές το μεσημέρι οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση όπου διαπιστώθηκε η παράνομη κατάληψη αιγιαλού και η εγκατάσταση 19 μεταλλικών κατασκευών εντός της θάλασσας. Στην συνέχεια ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, συντάχθηκε η έκθεση αυτοψίας με το αντίστοιχο πόρισμα, η πράξη άμεσης απομάκρυνσης καθώς και η διαταγή σφράγισης και διακοπής λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητας του χώρου που παράνομα είχε καταληφθεί.

Τέλος, τονίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία και η σφράγιση του χώρου που παράνομα καταλήφθηκε από ομπρελοκαθίσματα είναι ανεξάρτητη από την απόφαση που έχει λάβει ο Δήμος Ρόδου για σφράγιση συνολικά της επιχείρησης, που αναμένεται να εκτελεστεί στις 20 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

