Νέες «πυρηνικές» απειλές κατά της Δύσης, και της Ευρώπης ειδικότερα, εξαπέλυσε την Παρασκευή ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ απείλησε επίσης ότι και η Ρωσία μπορεί να δώσει όπλα «στους εχθρούς της Δύσης».



«Δεν αποκλείω αλλαγές στο πυρηνικό δόγμα μας. Μπορούμε να κάνουμε πυρηνικές δοκιμές, αλλά δεν χρειάζεται τώρα. Δεν υπάρχει θέμα να τεθούμε σε ετοιμότητα όσον αφορά την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Δεν κάνουμε φασαρία με τα πυρηνικά όπλα, ποτέ δεν ξεκινήσαμε ‘’πυρηνική ρητορική’’, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε από τη σημερινή πραγματικότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος σύμφωνα με το Reuters.



«Όλοι πρέπει να κατανοήσουν, ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ, αντίθετα με την Ευρώπη, έχουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης», ανέφερε για το ενδεχόμενο πυρηνικής κλιμάκωσης στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στην Αγία Πετρούπολη.



«Έχουμε περισσότερα πυρηνικά όπλα από αυτούς στην Ευρώπη. Μιλάω με δεδομένο ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ σε πυρηνικό πόλεμο. Δεν έχουμε ανάγκη να σκεφτούμε τον πυρηνικό πόλεμο. Θα ζητούσα από όλους σας να μην το αναφέρετε» δήλωσε ο Πούτιν.



«Διατηρούμε το δικαίωμα να προμηθεύσουμε τους εχθρούς της Δύσης με όπλα μεγάλου βεληνεκούς, αλλά δεν το έχουμε πράξει μέχρι τώρα» προειδοποίησε ακόμα, στον απόηχο της προμήθειας οπλισμού και μαχητικών στο Κίεβο από τις δυτικές χώρες.

«Έχουμε το δικαίωμα να απαντήσουμε αναλογικά» διαμήνυσε. «Δεν μπορώ να πω ότι θα προμηθεύσουμε τα όπλα αύριο» διευκρίνισε.

Για την «ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία» όπως ονομάζει τον πόλεμο η Μόσχα, υποστήριξε ότι «απωθούμε σταδιακά τον εχθρό, είμαι σίγουρος ότι τα σχέδιά μας θα υλοποιηθούν».



«Υπάρχει πιθανότατα για συζητήσεις για την Ουκρανία. Αλλά πρέπει να υπάρξουν συμφωνίες προς το συμφέρον μας… Θα νικήσουμε» πρόσθεσε.



«Δεν υπάρχει ανάγκη για στρατιωτική κινητοποίηση, έχουμε αρκετούς εθελοντές, από την αρχή του έτους έχουμε 160.000 νεοσύλλεκτους… Δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης πυρηνικών όπλων» σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.



