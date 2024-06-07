Καταγγελίες στον ΣΚΑΪ: Σκουπίδια και πίνακας δρομολογίων... νεκρός

Σκουπίδια και ένας πίνακας δρομολογίων "νεκρός". Αυτή είναι η εικόνα σταθμού του προαστιακού που μοιράστηκε μαζί μας αναγνώστης του skai.gr. Κι όπως γράφει στο μήνυμά του "η εικόνα αυτή είναι καθημερινή". Και πού; Στον σταθμό του προαστιακού στο αεροδρόμιο. Το σημείο άφιξης και αναχώρησης του μεγαλύτερου μέρους των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας.

Και οι δυο φωτογραφίες είναι αποκαρδιωτικές. Για την πρώτη με τα σκουπίδια φταίμε εμείς. Ας φροντίσουμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη "πρώτη εντύπωση" στους επισκέπτες μας αλλά και μια καλύτερη εικόνα για εμάς τους ίδιους. Για τη δεύτερη, ας φροντίσουν οι καθ ύλην αρμόδιοι.

Πηγή: skai.gr

