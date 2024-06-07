Η United Fiber συνδέει την Αθήνα με την Θεσσαλονίκη

Σε ένα μεγάλο, νέο έργο υποδομής προχωράει η United Group, μητρική της Nova. Πρόκειται για την επίγεια σύνδεση Αθήνας - Θεσσαλονίκης, η οποία θα αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου περιφερειακού δικτύου με στόχο την ενίσχυση των υποδομών της United Group στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το έργο της νέας σύνδεσης θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2025. Υλοποιείται μέσω της θυγατρικής της UG, United Fiber, του 2ου μεγαλύτερου παρόχου οπτικής ίνας για το σπίτι (FTTH) στην Ελλάδα. Το έργο αποτελεί μέρος της ευρύτερης διεθνούς στρατηγικής της UG, για την περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών της.

Η σύνδεση Αθήνας - Θεσσαλονίκης θα καλύπτει 548 χλμ. δικτύου, περνώντας από 8 μεγάλες πόλεις-κλειδιά της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Λαμία, Λάρισα, Λιβαδειά, Κατερίνη, Θήβα).

Από τη Θεσσαλονίκη, η νέα διαδρομή θα συνδέει τη Σόφια και το Βελιγράδι και, διασχίζοντας όλη την περιοχή των Βαλκανίων, θα συνδέεται με τους κύριους κόμβους της Δυτικής Ευρώπης μέσω της Λιουμπλιάνας.

Παράλληλα, στα ανατολικά, θα ενισχύσει τις υφιστάμενες διασυνδέσεις με την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και την υφιστάμενη διασύνδεση με τη Βουλγαρία. Στα δυτικά και στα νότια, η νέα σύνδεση θα αποτελεί μέρος του δικτύου υποδομών που συνδέει την Αθήνα με το υφιστάμενο υποβρύχιο καλώδιο προς την Ιταλία και την Κρήτη.

Τις δραστηριότητες χονδρικής πώλησης του έργου θα διαχειρίζεται η επιχειρηματική μονάδα του Ομίλου, United Group International Wholesale (UGI). Η UGI έχει ως αντικείμενο τις τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες χονδρικής για την UG, προσφέροντας τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αιχμής, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, φωνής, κινητής τηλεφωνίας και περιαγωγής προς όλους τους Ευρωπαϊκούς κόμβους, σε συνεργασία με μεγάλους φορείς και εταιρείες τεχνολογίας.

Ο Paolo Ficini, CEO της UGI τόνισε: «Με τη δημιουργία αυτής της εκ βάθρων νέας διασύνδεσης, η United Group αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της να γίνει ο μεγαλύτερος πάροχος δικτύου οπτικών ινών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες και επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των εμπλεκόμενων χωρών. Το έργο ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση που προέρχεται από τις σημαντικές επενδύσεις σε νέα κέντρα δεδομένων στην περιοχή, καθώς και σε υποβρύχια καλώδια στα νότια σύνορα της Ελλάδας».

Μέσω αυτού του μεγάλης κλίμακας έργου υποδομής, η UG αποδεικνύει έμπρακτα την κλίμακα των επενδύσεων της, όντας ο μεγαλύτερος πάροχος δικτύου οπτικών ινών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε μια περιοχή που είναι το σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης, η UG ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της χώρας μας ως κόμβο δεδομένων, δημιουργώντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες και επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας.

