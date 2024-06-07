Στη σύλληψη ενός 24χρονου αλλοδαπού σε συνεργασία με τις Σουηδικές Αρχές και την υποστήριξη της Europol προχώρησε χθες στη Χαλκιδική το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ειδικότερα, για τον ανωτέρω είχαν περιέλθει πληροφορίες από τις Αρχές της Σουηδίας ότι είναι βασικό μέλος σε εγκληματικό δίκτυο καθώς και ότι έχει διαπράξει διάφορα εγκλήματα στη Σουηδία.

Στο πλαίσιο αυτό και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση και διερεύνηση περαιτέρω πληροφοριακών στοιχείων κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, επέδειξε πλαστή ταυτότητα αλλοδαπών Αρχών με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση και σύλληψή του.

Σε επακόλουθη σωματική έρευνα καθώς και έρευνα στην οικία που διέμενε προσωρινά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2.830 ευρώ,

-5- κινητά τηλέφωνα,-2- φορητοί υπολογιστές,

χρυσίζουσα αλυσίδα με στρογγυλό χρυσίζον μενταγιόν, ασημίζον ρολόι,

πιστόλι με γεμιστήρα με -7- φυσίγγια,

-32- φυσίγγια και

νάιλον συσκευασία συνολικού μεικτού βάρους -24,1- γραμμαρίων, περιέχουσα ναρκωτική ουσία, πιθανόν κάνναβη σε μορφή «σοκολάτας».

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής.

Επιπλέον, ο ανωτέρω θα οδηγηθεί και ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών καθώς από τις Σουηδικές Αρχές εκδόθηκε σε βάρος του Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών, δολοφονία (ανθρωποκτονία) ή σοβαρή σωματική βλάβη, απαγωγή, παράνομο περιορισμό ή ομηρεία.

Πηγή: skai.gr

