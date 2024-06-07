Η Padma Lakshmi είναι περήφανη για τις καμπύλες της. Η πρώην παρουσιάστρια του «Top Chef», 53 ετών, κυκλοφόρησε την Πέμπτη μια συλλογή εσωρούχων με την εταιρεία Bare Necessities και μίλησε στο «Page Six» για το γεγονός ότι αγκάλιασε το σώμα της που αλλάζει και πόζαρε με τα εσώρουχα για την καμπάνια της συλλογής.

«Εκτός από όταν ήμουν έγκυος και θήλαζα, έμεινα στο ίδιο μέγεθος από το πρώτο έτος στο κολέγιο μέχρι πριν από περίπου τέσσερα χρόνια», θυμάται η Lakshmi, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο.

«Πριν από μερικά χρόνια, άρχισα να μπαίνω στην περιεμμηνόπαυση και οι ορμόνες μου άλλαξαν και το στήθος μου μεγάλωσε. Δεν χωρούσα στα σουτιέν που είχα και είχα μαζέψει πολύ όμορφα σουτιέν!», αναφέρει η ίδια χαμογελώντας.

Έτσι, η εντυπωσιακή Padma Lakshmi -τη θυμόμαστε από τη φωτογράφισή της στο «Sports Illustrated»- αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική της σειρά εσωρούχων που περιλαμβάνει όλα τα μεγέθη.

«Λατρεύω τα εσώρουχα, αλλά μου αρέσει επίσης να είμαι άνετη. Διαπίστωσα ότι όσο μεγάλωνε το στήθος μου, υπήρχαν λιγότερα πράγματα που ήταν διαθέσιμα για μένα και τα οποία αισθανόμουν ότι ήταν και όμορφα και άνετα», επισημαίνει.

Παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο αδύνατη όσο ήταν την εποχή που «όργωνε» τις πασαρέλες, η Lakshmi τονίζει ότι είναι πολύ πιο ευτυχισμένη σήμερα. «Όλα αυτά τα χρόνια του “Top Chef” είχαν το τίμημά τους», λέει χαμογελώντας.

Και προσθέτει: «Έχω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τώρα. Αγαπάω το σώμα μου και μου αρέσει η εικόνα του εαυτού μου».

