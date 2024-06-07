Συνελήφθησαν 4 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας

Συνελήφθησαν την Τετάρτη το απόγευμα στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, 4 αλλοδαποί (2 ενήλικοι και 2 ανήλικοι), ηλικίας 37, 35 και 15 ετών, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των 2 ενήλικων κατηγορουμένων στη διακίνηση ναρκωτικών σε μικροδιακινητές, στο κέντρο της Αθήνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση.

Από έρευνα στα σπίτια και την κατοχή τους, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

1 κιλό και 110 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

το χρηματικό ποσό των 1.036 ευρώ,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και

3 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.