Μεϊμαράκης για Κασσελάκη: Επιβεβαιώνει την απελπισία του για την ολισθηρή καθοδική του πορεία

Απάντηση στα «πυρά» του Στέφανου Κασσελάκη δίνει με δήλωσή του και βίντεο ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Πιο αναλυτικά η δήλωση του κ. Μεϊμαράκη:

«Τρεις μέρες πριν την κάλπη, ο κ. Κασσελάκης Στέφανος Κασσελάκης - Stefanos Kasselakis πάνω στον βηματισμό που έχει χαράξει, της ελαφρότητας, του λαιφστάιλ και της αδυναμίας του να διαμορφώσει μια πειστική πολιτική πρόταση ψάχνει σωσίβιο.

Θα μπορούσε να ακούσει την πλήρη συνέντευξη, όχι ασύνδετα αποσπάσματα αυτής και να την έχει αξιολογήσει, όπως και όλες τις συνεντεύξεις που έχω δώσει το τελευταίο διάστημα, στις οποίες αναφέρομαι στις πολύπλευρες και πολυεπίπεδες αιτίες της ακρίβειας, που αντιμετωπίζει επιτυχώς η Κυβέρνηση με μια σειρά δράσεων και μέτρων, με αποκορύφωμα την επιστολή για τις πολυεθνικές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι ο διάλογος έχει κανόνες και διάρκεια.

Δεν με ξαφνιάζει λοιπόν η επιλεκτική προτίμησή του, αντίθετα μου επιβεβαιώνει την απελπισία του για την ολισθηρή καθοδική του πορεία.

Το βίντεο αυτό προς απάντησή του!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.