Πέθανε ο σπουδαίος σκηνοθέτης Τάσος Μπιρσίμ

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης Τάσος Μπιρσίμ έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 στις 18:55.

Την ανακοίνωση του θανάτου του έκανε ο γιος του, τονίζοντας ότι η εξόδιος ακολουθία και αποτέφρωση θα πραγματοποιηθούν σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ο Τάσος Μπιρσίμ, ο προσωπικός χαρισματικός σκηνοθέτης του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, υπήρξε διευθυντής τηλεόρασης στην ΕΡΤ κατά τη δεκαετία του 1980.

Ο Τάσος Μπιρσίμ άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του ’60 μια παθιασμένη καριέρα στην ελληνική τηλεόραση που σύντομα τον φέρνει κοντά στον Ανδρέα Παπανδρέου και τα πιο μεγάλα ελληνικά πολιτικά γεγονότα με το ΠΑΣΟΚ.

Με την υποδοχή του ευρώ το 2002, την τελετή εγκαινίων Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το 2001, την τελετή Millennium -«Υποδεχόμαστε το 2000 στο ΦΩΣ της Ακρόπολης», τα εγκαίνια της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» το 2004, ο Τάσος Μπιρσίμ δημιουργεί ιστορία στην καρδιά των μεγάλων γεγονότων της χώρας μας.

Με συχνές επισκέψεις σε περισσότερους από 130 τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο, βραβευμένος με το 1ο βραβείο «ΣΤΡΑΤΙΕΣ και ΛΑΟΙ» στο φεστιβάλ της Ρώμης 1994, ο Τάσος Μπιρσίμ ονειρευόταν ακούραστα τον εκσυγχρονισμό της τηλεοπτικής παραγωγής στη χώρα μας με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο.

Πίσω από τις κάμερες με τους ταλαντούχους τεχνικούς αλλά και μπροστά από τις κάμερες με τους αγαπημένους του παρουσιαστές, ο Τάσος Μπιρσίμ, δημιουργούσε χιλιάδες τηλεοπτικές ώρες με πάθος και μεγάλο σεβασμό για τον τηλεθεατή.

Υπήρξε πρωτεργάτης στην οργάνωση, σκηνοθεσία, μεγάλων live διεθνών πολιτικών και αθλητικών συναντήσεων. Από το Ράλι Ακρόπολις, στους Μεσογειακούς Αγώνες Στίβου, το Ευρωμπάσκετ, το Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα Στίβου, την υποδοχή των Ολυμπιονικών το 1996 καθώς και την τελετή έναρξης, τελετή λήξης του ΑΘΗΝΑ ’97.

Από το 2017 και μέχρι πρόσφατα ο Τάσος Μπιρσίμ ήταν ο σκηνοθέτης της εκπομπής «Με Αρετή και Τόλμη» των Ενόπλων Δυνάμεων.

