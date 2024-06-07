Δυσφημιστικές για το μπάσκετ έκρινε ο Αθλητικός Δικαστής τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν, μετά την αποβολή του στον πρώτο τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό.



Συγκεκριμένα, στον Τούρκο προπονητή επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, ενώ για τον ίδιο λόγο η «πράσινη» ΚΑΕ τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ. Παράλληλα, στο «τριφύλλι» επιβλήθηκε και χρηματική ποινή 1.400 ευρώ για υβριστικά συνθήματα.

Από ‘κει και πέρα, τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και ο Δημήτρης Κοντόςαπό την πειθαρχική κατηγορία της δυσφήμησης του αθλήματος.«ΕπιβάλλεταιΣτην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ): α) την ποινή της επίπληξης καθώς και χρηματικού προστίμου χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ για κάθε μία από τις 2 προειδοποιήσεις που έλαβαν χώρα, εξαιρούμενης της πρώτης εξ αυτών, για υβριστικά συνθήματα τα οποία είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και β) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για πράξεις και δηλώσεις του προπονητή της οι οποίες συνιστούν δυσφήμηση του αθλήματος, παραπτώματα τα οποίο αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 120/6-6-2024 κλήση και αφορά τον αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 5-6-2024.Επιβάλλει στον ΕΡΓΚΙΝ ΑΤΑΜΑΝ, προπονητή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για πράξεις και δηλώσεις οι οποίες συνιστούν δυσφήμηση του αθλήματος κατά τον ως άνω αγώνα καιΑπαλλάσσεται ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ για την πειθαρχική κατηγορία της δυσφήμησης του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης του άρθρου 74 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2023-2024 πειθαρχική κατηγορία κατά τον ως άνω αγώνα.Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) για την ίδια ως άνω πειθαρχική κατηγορία (Δ. Κοντού) κατά τον ως άνω αγώνα».

