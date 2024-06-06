Φωτιές έχει ανάψει η αποκάλυψη που έκανε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, Γεια σου, η Νάνσυ Παραδεισανού για τον πολύ γνωστό δημοσιογράφο με τον οποίο εμφανίζεται συχνά πυκνά το τελευταίο διάστημα η Μαρία Αντωνά.

Και μπορεί η Νάνσυ να μην αποκάλυψε το όνομά του, μαθεύτηκε όμως ότι πρόκειται για τον Γιώργο Λιάγκα και πλέον όλοι ψάχνουν να βρουν τι συμβαίνει ανάμεσα στους δύο singles.

Κάνουν απλά παρέα, όντας χωρισμένοι κι ελεύθεροι και οι δύο, είναι φίλοι, είναι κάτι παραπάνω από φίλοι;

Μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν τελικά και μάλλον δεν είναι διατεθειμένοι τουλάχιστον προς το παρόν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα.

Η ίδια η Μαρία Αντωνά βρέθηκε αντιμέτωπη με την κάμερα της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη «Πρωινό Σουσου» και υπέκυψε στο pressing που της έκανε ο Ηλίας Σκουλάς.

«Όπως είδατε, είμαστε φίλοι και περνάμε όμορφα. Μέχρι εκεί. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι παραπάνω. Δεν είναι όμορφο» είπε λιτά κι ωραία και πήρε τον δρόμο για το σπίτι της.

Στην άλλη τηλεοπτική όχθη, αυτή της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα», το ρεπορτάζ ήθελε Μαρία Αντωνά και Γιώργο Λιάγκα να έχουν βγει και πάλι μαζί χθες βράδυ στη Βουλιαγμένη.

Με την παρουσιάστρια να τονίζει με νόημα: «Απέναντι ο Γιώργος παίζει καθόλου Μαρία Αντωνά σαν θεματολογία; Δεν παίζουν; Αυτό λίγο… Ούτε Άρη Σοϊλέδη; Έχει σουξέ ο Γιώργος Λιάγκας, το ξέρω».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.