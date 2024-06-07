Γαλλία: 83 χρονη οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 10χρονη σε ποδήλατο

Ένα κοριτσάκι ηλικίας 10 ετών, που είχε βγει βόλτα με άλλα παιδιά με τα ποδήλατά τους και τους παρέσυρε με το όχημά της μία 83χρονη οδηγός την Τετάρτη, στη Γαλλία, υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του, μεταδίδει το AFP επικαλούμενο την εισαγγελία, με την υπόθεση να αποτελεί αφορμή για να ανοίξει ο δημόσιος διάλογος σχετικά με το να επιτρέπεται ισοβίως σε κάποιον να οδηγεί.

Ο θάνατος του παιδιού, που βρισκόταν σε «πολύ κρίσιμη κατάσταση» μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε στο Λα Ροσέλ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αρνό Λαρέζ, ο εισαγγελέας της Λα Ροσέλ.

Το κοριτσάκι ανήκε σε μια ομάδα δώδεκα παιδιών, ηλικίας 7 έως 11 ετών, που πήγαιναν μαζί σε ένα κοινοτικό κέντρο ελεύθερου χρόνου και κυκλοφορούσαν με ποδήλατο, όταν τους παρέσυρε το πρωί της Τετάρτης μία 83χρονη οδηγός, η οποία είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Πέραν αυτού του θανάτου, στο δυστύχημα αυτό τραυματίστηκαν άλλα έξι παιδιά, με ένα εξ αυτών να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η 83χρονη γυναίκα, που βρέθηκε αρνητική σε αλκοόλ και άλλες ουσίες, τέθηκε την Τετάρτη υπό κράτηση, όμως το μέτρο αυτό ήρθη «για ιατρικούς λόγους» και μεταφέρθηκε σε μία «εξειδικευμένη νοσοκομειακή δομή». Προς το παρόν δεν έχει μιλήσει στις αρχές που ερευνούν το περιστατικό.

Ένα σχέδιο αναθεώρησης των οδηγιών για την έκδοση των αδειών οδήγησης, το οποίο συζήτησαν τον Φεβρουάριο οι ευρωβουλευτές, προκάλεσε σάλο στην Ευρώπη, ιδίως στη Γαλλία, όπου η άδεια οδήγησης ισχύει εφ’ όρου ζωής, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το κείμενο, που αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα κράτη μέλη, προβλέπει ότι οι άδειες οδήγησης θα ισχύουν μονάχα 15 χρόνια για τις μηχανές, τα αυτοκίνητα και τα τρακτέρ, 5 χρόνια για τα φορτηγά και τα λεωφορεία. Για να αποκτήσει κανείς αλλά και να ανανεώσει το έγγραφο, θα είναι υποχρεωτικός ο ιατρικός έλεγχος.

Η Πολίν Ντερουλέντ, παίκτρια της αντισφαίρισης με αναπηρικό αμαξίδιο, η οποία θα εκπροσωπήσει τη Γαλλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, στηρίζει το μέτρο αυτό. Τη χτύπησε με το όχημά του ένας 90χρονος άνδρας, ο οποίος «μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο», με αποτέλεσμα εκείνη να χάσει το αριστερό πόδι της το 2018.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.