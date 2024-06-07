Κρόος: «Αποσύρομαι γιατί θέλω να με θυμούνται ως τον ποδοσφαιριστή που είμαι τώρα»

Συνέντευξη στο γερμανικό «Kicker» παραχώρησε ο Τόνι Κρόος, μιλώντας για την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και αποκαλύπτοντας ότι σταματάει το ποδόσφαιρο αυτό το καλοκαίρι γιατί θέλει να τον θυμούνται ως τον ποδοσφαιριστή που είναι τώρα, στο κορυφαίο επίπεδο και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης!



Επιπλέον, τόνισε ότι από το ξεκίνημα της καριέρας του στόχευε στην κορυφή και στην κατάκτηση τίτλων, ενώ αποκάλυψε ότι μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, θα δουλέψει στις ακαδημίες της «βασίλισσας»!

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο 34χρονος μέσος:

«Πάντα ήθελα να κερδίζω τίτλους. Από τότε που ξεκίνησε την ποδοσφαιρική μου καριέρα, ήθελα να είμαι επιτυχημένος. Κάθε τίτλος που κατέκτησα είναι σημαντικός για εμένα, πριν ξεκινήσω κάθε σεζόν είχα στόχο να πάρω το Champions League».«Αποσύρομαι απλά γιατί θέλω να με θυμούνται ως τον Τόνι Κρόος που είμαι τώρα, στα 34 μου, να παίζω στη Ρεάλ Μαδρίτης και να κατακτώ όλους τους τίτλους. Το παίρνω σαν κομπλιμέντο ότι ο κόσμος πιστεύει ότι σταματάω το ποδόσφαιρο νωρίς».«Πάνω από όλα, θέλω να έχω χρόνο με την οικογένειά μου. Θα συνεχίσω το podcast που κάνω με τον αδερφό μου. Και θα δουλέψω με τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης. Επιπλέον, το πρωτάθλημα που έφτιαξα με τον Ελίας Νέρλιχ θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Αλλά δεν πρόκειται να αναλάβω 18 πρότζεκτ και να καταλήξω να ταξιδεύω όσο ταξίδευα ως ποδοσφαιριστής».

