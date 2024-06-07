Για πιο λόγο αργούνε να βγουν οι βαλίτσες στα αεροδρόμια 

Πόσες φορές, όταν ταξιδεύετε αεροπορικώς, έχετε φτάσει στην ώρα σας στον προορισμό σας αλλά καθυστερείτε πολύ στην παραλαβή αποσκευών, κοιτάζοντας ανυπόμονα τους ιμάντες να γυρίζουν άδειοι;

Για αυτές τις καθυστερήσεις υπάρχουν πολλοί λόγοι αλλά – όπως αποκαλύπτει χειριστής αποσκευών του αεροδρομίου του Δουβλίνου, ο John – κάποιες φορές μπορεί να φταίμε εμείς οι ίδιοι!

Ένας βασικός λόγος της καθυστέρησης είναι οι κορδέλες, τα μαντήλια και τα σχοινάκια που συνηθίζουν να δένουν πολλοί επιβάτες στα χερούλια της βαλίτσας τους, προκειμένου να τα ξεχωρίζουν πιο εύκολα στους ιμάντες και να μη γίνει κάποιο «μπέρδεμα».

Σύμφωνα όμως με τον John, αυτά τα αξεσουάρ - μαζί με παλιά αυτοκόλλητα αποκόμματα από πτήσεις - μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα με τη σάρωση της βαλίτσας στο χώρο αποσκευών. Ετσι, όχι μόνο μπορεί να καθυστερήσει να βει στον ιμάντα, αλλά μπορεί και να μην φορτωθεί ποτέ στο αεροπλάνο.

«Εάν η τσάντα δεν μπορεί να σαρωθεί αυτόματα, μπορεί να καταλήξει σε χειροκίνητη επεξεργασία, πράγμα που θα μπορούσε να σημαίνει ακόμα ότι η αποσκευή σας δε θα φορτωθεί στην πτήση» είπε χαρακτηριστικά στο RSVP Live.

Ενας άλλος, ακόμα πιο περίεργος λόγος είναι τα γνωστά ζαχαρωτά από αμυγδαλάτα, τα marzipans!

«Μην πακετάρετε ποτέ marzipans στις αποσκευές σας. Έχουν την ίδια πυκνότητα με ορισμένα εκρηκτικά, επομένως η βαλίτσα δε θα φορτωθεί ή δε θα βγει ποτέ στον ιμάντα, με αποτέλεσμα να σας καλέσουν από τον έλγχο αποσκευών», είπε ο ειδικός του Δουβλίνου.





Πηγή: skai.gr

