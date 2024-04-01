Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι χθες Κυριακή κοντά στην Ασντότ, στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

«Διαπράχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο εμπορικό κέντρο Friendly της Γκαν Γιαβνέ», δήλωσε χθες βράδυ ο Ζακί Χέλερ, εκπρόσωπος του Μαγέν Δαυίδ Αδόμ («Ερυθρά Ασπίδα του Δαυίδ», ή «Ερυθρό Αστέρι του Δαυίδ», υπηρεσία ανάλογη του Ερυθρού Σταυρού).

BREAKING:



Islamist terror attack in Gav Yavne in Israel.



3 young people are in serious condition after having been stabbed.



The attacker has been shot and killed pic.twitter.com/kvx23zV3c0 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 31, 2024

«Νοσοκόμοι προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε τρεις ανθρώπους που τραυματίστηκαν σοβαρά», οι οποίοι κατόπιν διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, πρόσθεσε.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι «τρομοκράτης», χρησιμοποιώντας «δυο μαχαίρια», επιτέθηκε και «μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους» προτού «εξουδετερωθεί» από δημοτικούς αστυνομικούς.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας έκανε λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για ύποπτο «19 ετών» με καταγωγή «από τη Χεβρώνα», στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, χωρίς να επιβεβαιώσει αν σκοτώθηκε.

Έχουν καταγραφεί αρκετές παρόμοιες επιθέσεις στο Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω του πολέμου ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πόλεμος αυτός είχε έναυσμα άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, στην οποία έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Η ισραηλινή πολιτικοστρατιωτική ηγεσία ορκίστηκε να εξαλείψει τη Χαμάς και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπέλυσε στη Λωρίδα της Γάζας έχουν χάσει τη ζωή τους ως αυτό το στάδιο τουλάχιστον 32.782 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

