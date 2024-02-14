Μια Ισραηλινή σκοτώθηκε από ένα μπαράζ επιθέσεων με ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν σήμερα από τον Λίβανο που έπληξαν επίσης μια στρατιωτική βάση και τραυμάτισαν αρκετούς ακόμη ανθρώπους, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

Λίγο νωρίτερα σήμερα δύο πηγές από τον τομέα της ασφαλείας του Λιβάνου ανέφεραν ότι μια γυναίκα και δύο παιδιά σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα σε χωριό στον νότιο Λίβανο, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε σειρά πληγμάτων κατά της χώρας.

Λιβανική πηγή ασφαλείας μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο έκανε λόγο για τέσσερις αμάχους νεκρούς -μεταξύ των οποίων μια γυναίκα και δύο παιδιά- και εννέα τραυματίες από τις σημερινές ισραηλινές επιδρομές στο νότιο Λίβανο.

Μια γυναίκα, ο γιος της και ο προγονός της σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στο χωριό Σαουάνεχ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πηγή ασφαλείας. Ένας τέταρτος πολίτης σκοτώθηκε σε επιδρομή στο χωριό Αντσίτ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν «σειρά επιδρομών» στον Λίβανο, μετά από ρουκέτα που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο, που τραυμάτισε πολλούς ανθρώπους στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινές ιατρικές πηγές,

Οι ισραηλινές επιδρομές είχαν στόχο πολυάριθμες τοποθεσίες σε ακτίνα 10 έως 25 χλμ. από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σύμφωνα με εικόνες που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

