Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν «σειρά επιδρομών» στον Λίβανο, δημιουργώντας φόβους για κλιμάκωση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, ύστερα από μήνες ανταλλαγής πυρών σε καθημερινή βάση στο πλαίσιο του πολέμου στη Γάζα.

Μια γυναίκα και δύο παιδιά σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα σε χωριό στον νότιο Λίβανο, δήλωσαν δύο πηγές από τον τομέα της ασφαλείας, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε σειρά πληγμάτων κατά της χώρας.

Τουλάχιστον άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πλήγματα σε όλο τον νότο, δήλωσαν οι πηγές στο Reuters.

Από την επομένη της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, που πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, η ισλαμιστική λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ στοχοθετεί θέσεις του ισραηλινού στρατού στα σύνορα σε ένδειξη στήριξης στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, που είναι σύμμαχός της.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, βομβαρδίζει τακτικά τον νότιο Λίβανο και εξαπολύει στοχευμένες επιθέσεις κατά αξιωματούχων της Χεζμπολάχ.

Ο στρατός δεν έχει δώσει λεπτομέρειες σε αυτή τη φάση για τις επιδρομές αυτές ενώ τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι επλήγησαν τρία χωριά.

Οι επιδρομές αυτές έγιναν ύστερα από ρουκέτα που εξαπολύθηκε από τον Λίβανο και που προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων σήμερα στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινές υγειονομικές πηγές. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης Magen David Adom, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων πέντε στην κοινότητα Σάφεντ.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε γιατρούς και στρατιώτες να απομακρύνουν από το νοσοκομείο του Σάφεντ έναν τραυματία με στρατιωτικό ελικόπτερο με προορισμό άλλη μονάδα.

Σε αυτή τη φάση δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη Χεζμπολάχ για την εκτόξευση της ρουκέτας.

Οι βιαιότητες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και τα ης Χεζμπολάχ έχουν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα δήλωσε χθες ότι «μόλις σταματήσει η επίθεση στη Γάζα και υπάρξει κατάπαυση πυρός, θα σταματήσουν τα πυρά στο νότο» του Λιβάνου.

Εδώ και πάνω από τέσσερις μήνες, τουλάχιστον 243 άνθρωποι, εκ των οποίων 175 μαχητές της Χεζμπολάχ και 30 άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Στην ισραηλινή πλευρά, 15 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκ των οποίων 9 στρατιώτες και 6 άμαχοι, σύμφωνα με τον στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.