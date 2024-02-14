Σήμερα, η Επιτροπή προκηρύσσει την πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή έξι τοπικών διοργανωτών του πρώτου αμυντικού μαραθωνίου προγραμματισμού στο πλαίσιο του προγράμματος αμυντικής καινοτομίας της ΕΕ (EUDIS). Φορείς διευκόλυνσης της καινοτομίας από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία καλούνται να εγγραφούν προκειμένου να μπορέσουν να επιλεγούν ως ένας από τους έξι τοπικούς διοργανωτές. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2024.

Ο μαραθώνιος προγραμματισμού (hackathon) είναι ένας αγώνας ταχύτητας ιδεών, στο πλαίσιο του οποίου οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες έρχονται σε επαφή, σχηματίζουν ομάδες και μαζί βρίσκουν μοναδικές λύσεις για μια πρόκληση σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οι μαραθώνιοι προγραμματισμού EUDIS αποσκοπούν στην τόνωση της αμυντικής καινοτομίας και στην προσέλκυση νέων ταλέντων στον αμυντικό τομέα. Πρόκειται για τον πρώτο από μια σειρά μαραθώνιων προγραμματισμού EUDIS που θα διοργανωθούν ταυτόχρονα κατά την επόμενη τετραετία σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και στη Νορβηγία.

Ο Επίτροπος κ. Μπρετόν δήλωσε σχετικά: «Είναι πολύ σημαντικό να συμμετάσχουν κορυφαία ταλέντα της ΕΕ για τις ψηφιακές απειλές και τις ευκαιρίες που προσφέρει η ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη. Αυτός ο πρώτος αμυντικός μαραθώνιος προγραμματισμού της ΕΕ θα αποτελέσει μια μοναδική πλατφόρμα συνεργασίας, συγκρότησης ομάδων και συλλογικής εύρεσης μοναδικών λύσεων σε πραγματικές αμυντικές προκλήσεις σε περιορισμένο χρόνο.»

Το θέμα του πρώτου αμυντικού μαραθώνιου προγραμματισμού είναι «Η ψηφιακή άμυνα». Στο πλαίσιο αυτής της θεματικής θα σχεδιαστούν διάφορες προκλήσεις. Ομάδες σπουδαστών ή νέων μηχανικών θα συναγωνιστούν για να βρουν τις καλύτερες λύσεις στις προκλήσεις αυτές. Ειδικοί από υπουργεία άμυνας, οικοσυστήματα καινοτομίας και την αμυντική βιομηχανία θα καθοδηγήσουν τις ομάδες στη διάρκεια της εκδήλωσης και θα στελεχώσουν τις κριτικές επιτροπές που θα επιλέξουν τις καλύτερες λύσεις.

Η πρόσκληση θα είναι ανοικτή έως τις 11 Μαρτίου 2024, στη 1:00 ώρα Ελλάδος. Οι ενδιαφερόμενοι τοπικοί διοργανωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο έντυπο της αίτησης.

Νίκος Ανδρίτσος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.