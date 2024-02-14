Οι ΗΠΑ έπληξαν πύραυλο στο ελεγχόμενο από τους Χούθι τμήμα της Υεμένης

Η αμερικανική κεντρική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) ανακοίνωσε ότι δυνάμεις της εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο ένα πύραυλο κρουζ που επρόκειτο να εκτοξευθεί από περιοχή της Υεμένης που ελέγχεται από τους Χούθι.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές δυνάμεις ο πύραυλος θα εκτοξευόταν με στόχο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Centcom τόνισε ότι το πλήγμα - το οποίο ανέφερε ότι έγινε στο πλαίσιο αυτοάμυνας - έγινε χθες και είχε στόχο ένα φορητό πύραυλο κρουζ κατά πλοίων (ASCM).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.