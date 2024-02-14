Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί κρίθηκε σήμερα ένοχος από εφετείο του Παρισιού για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2012, επιβεβαιώνοντας την πρωτόδικη απόφαση κατώτερου δικαστηρίου.

Καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους, οι έξι μήνες σε αναστολή, που μπορεί να εκτιθεί με εναλλακτικά μέσα όπως ηλεκτρονικό βραχιόλι, χωρίς να πάει στη φυλακή.

Ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους το 2021, όταν κρίθηκε ένοχος για πρώτη φορά, αν και η ποινή του ανεστάλη καθώς είχε ασκήσει έφεση.

Ο Σαρκοζί, που ήταν πρόεδρος από το 2007 έως το 2012, παρέμεινε ένας πολιτικός με επιρροή μεταξύ των συντηρητικών και έχει φιλικές σχέσεις με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν παρά τη σειρά των δικών και των ερευνών που συνδέονται με διάφορα νομικά θέματα γύρω από τη χρηματοδότηση των εκστρατειών του.

Εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες ότι το κόμμα του, Οι Ρεπουμπλικάνοι, τότε UMP, συνεργάστηκε με μια εταιρία δημοσίων σχέσεων με την επωνυμία Bygmalion προκειμένου να αποκρύψει το πραγματικό κόστος της εκστρατείας του -- που σημαδεύτηκε από χλιδάτες εκδηλώσεις που ήταν τότε πρωτοφανείς για τη γαλλική πολιτική.

Στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ο Σαρκοζί επέρριψε την ευθύνη σε μέλη του επιτελείου του: "Δεν επέλεξα εγώ οποιονδήποτε προμηθευτή, δεν υπέγραψα οποιαδήποτε προσφορά, οποιοδήποτε τιμολόγιο", δήλωσε στο δικαστήριο.

Η Γαλλία θέτει αυστηρά όρια στις προεκλογικές δαπάνες. Εισαγγελείς υποστηρίζουν πως η εταιρία εξέδωσε τιμολόγια στο UMP αντί για την εκστρατεία. Λένε πως ο Σαρκοζί δαπάνησε 42,8 εκατομμύρια ευρώ στην εκστρατεία για την επανεκλογή του το 2012, που δεν τελεσφόρησε, ποσό σχεδόν διπλάσιο του επιτρεπόμενου ποσού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

