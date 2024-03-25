Σε έξι κράτη μέλη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα θα φιλοξενηθούν τα 12 νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη του rescEU με την Κομισιόν να χρηματοδοτεί την αγορά τους με 600 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί την αγορά νέων πυροσβεστικών αεροπλάνων για την αύξηση της εναέριας πυροσβεστικής ικανότητας του rescEU, του στρατηγικού αποθεματικού αντιμετώπισης κρίσεων του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. 600 εκατομμύρια ευρώ από κονδύλια της ΕΕ θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά 12 νέων αεροπλάνων, τα οποία θα φιλοξενηθούν σε 6 κράτη μέλη της ΕΕ: Κροατία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία.

Ο επίτροπος διαχείρισης κρίσεων Γιάνες Λέναρσιοτς, συμμετείχε σήμερα στο Ζάγκρεμπ στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Κροατίας και της Canadian Commercial Corporation για την αγορά εξειδικευμένων πυροσβεστικών αεροσκαφών. Όπως τονίζει η Επιτροπή, μαζί με την υπογραφή παρόμοιας συμφωνίας από την κυβέρνηση της Ελλάδας πρόσφατα,

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μπάλας Ουζβάρι θα παραδοθούν από το 2027, ενώ στο μεσοδιάστημα τα μεταβατικά αεροπλάνα θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μέχρι να είναι λειτουργικός όλος ο στόλος.

Αυτά τα αεροπλάνα θα χρησιμοποιηθούν για την κατάσβεση πυρκαγιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως κατά τους δύσκολους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι ζωές, τα σπίτια και τα μέσα διαβίωσης απειλούνται ολοένα και περισσότερο από δασικές πυρκαγιές μεγάλης κλίμακας επισημαίνει η Κομισιόν.

Πριν από πέντε χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναβάθμισε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και δημιούργησε το rescEU για την περαιτέρω προστασία των πολιτών από καταστροφές και τη διαχείριση των αναδυόμενων κινδύνων. Το rescEU δημιουργήθηκε ως αποθεματικό ευρωπαϊκών ικανοτήτων και περιλαμβάνει ένα στόλο πυροσβεστικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων. Το rescEU χρηματοδοτείται πλήρως από την ΕΕ.

