Ενώ ο χρόνος για την επικείμενη επίθεση του Ιράν και της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ μετράει αντίστροφα, ο υπουργός Άμυνας της χώρας Γιοάβ Γκάλαντ επισκέφθηκε τη Δευτέρα το κέντρο διοίκησης της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) στο αρχηγείο των IDF στο Τελ Αβίβ.



Οι φόβοι για περιφερειακό πόλεμο εντείνονται στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με όσα δήλωσε και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Άντονι Μπλίνκεν, μία επίθεση από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και εντός 48 ωρών.



«Οι εχθροί μας εξετάζουν προσεκτικά τα βήματά τους χάρη στις ικανότητες που επιδείξατε τον τελευταίο χρόνο. Ωστόσο, πρέπει να προετοιμαστούμε για όλες τις πιθανότητες, συμπεριλαμβανομένης της γρήγορης μετάβασης στην επίθεση», διαμήνυσε ο Γκάλαντ, σε δηλώσεις που έδωσε το γραφείο του.



Ο Γκάλαντ ενημερώθηκε για τις προετοιμασίες της IAF «υπό το φως των εξελίξεων στον τομέα της ασφάλειας» καθώς και «τις δυνατότητες επιθετικής δράσης σε όλους τους τομείς μάχης», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας.

Νωρίτερα ισραηλινά μέσα ανέφεραν ότι κατά τη συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τους αρχηγούς ασφαλείας, συζητήθηκε το ενδεχόμενο το Ισραήλ να εξαπολύσει ένα προληπτικό χτύπημα για να αποτρέψει το Ιράν, εάν υπάρξουν αδιάσειστα στοιχεία ότι η Τεχεράνη ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει επίθεση.

Υπό τον φόβο ότι ένας πόλεμος πλέον δεν δύναται να αποτραπεί, αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, προτρέπουν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο, καθώς οι αυξημένες εντάσεις στην περιοχή πυροδοτούν φόβους για διευρυμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι προειδοποιήσεις ακολούθησαν τις δηλώσεις των ΗΠΑ ότι στέλνουν επιπλέον πολεμικά πλοία στην περιοχή, ενώ και η αμερικανική πρεσβεία στον Λίβανο κάλεσε τους πολίτες να κλείσουν «όποιο εισιτήριο έχουν στη διάθεσή τους». Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας έστειλε μήνυμά προς τους Βρετανούς πολίτες «φύγετε τώρα».

Σε μία τελευταία εξέλιξη που εντείνει περαιτέρω τους φόβους για επικείμενο χτύπημα του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, η Τεχεράνη εξέδωσε NOTAM για το κέντρο, τα δυτικά και τα βορειοδυτικά της χώρας, συμβουλεύοντας τα αεροσκάφη να αλλάξουν τα δρομολόγιά τους, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Πηγή: skai.gr

