Το Ιράν δεν επιδιώκει να κλιμακώσει τις περιφερειακές εντάσεις, αλλά πιστεύει ότι πρέπει να τιμωρήσει το Ισραήλ για να αποτρέψει περαιτέρω αστάθεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας

Παράλληλα, ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν απείλησε εκ νέου σήμερα το Ισραήλ προειδοποιώντας ότι «σκάβει τον τάφο του» με τις ενέργειές του στον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Χοσεΐν Σαλαμί, μιλώντας σε δημοσιογράφους σε εκδήλωση, είπε ότι «όταν δέχονται ένα χτύπημα, θα πρέπει να δουν ότι κάνουν λάθη. Κάνουν λάθη όλη την ώρα», και πρόσθεσε «Θα δουν το αποτέλεσμα του λάθους τους. Θα δουν πότε, πώς και πού θα λάβουν την απάντησή τους».

Ο Σαλαμί αναφέρθηκε επίσης στις υποψίες του Ιράν για ένα ισραηλινό πρόγραμμα δολοφονίας που στοχεύει πυρηνικούς επιστήμονες της Τεχεράνης εν μέσω ανησυχιών για το ατομικό πρόγραμμα της χώρας.

«Το Ισραήλ είναι το λίκνο της τρομοκρατίας και δημιουργήθηκε από φόνο», ισχυρίζεται. «Νομίζουν ότι μπορούν να σκοτώσουν τους πυρηνικούς επιστήμονες μιας άλλης χώρας και να εμποδίσουν την πορεία αυτής της χώρας προς την ειρηνική πυρηνική τεχνολογία. Νομίζουν ότι σκοτώνοντας τον αρχηγό μιας αντιστασιακής ομάδας… σε μια άλλη χώρα θα τους δώσει περισσότερο χρόνο για να ζήσουν» και κατέληξε «απλώς σκάβουν τον τάφο τους».



Πηγή: skai.gr

