Αδειάζει ο Λίβανος από ξένους πολίτες εν μέσω φόβων για γενικευμένη σύρραξη

Αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, προτρέπουν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο, καθώς οι αυξημένες εντάσεις στην περιοχή πυροδοτούν φόβους για διευρυμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι προειδοποιήσεις ακολούθησαν τις δηλώσεις των ΗΠΑ ότι στέλνουν επιπλέον πολεμικά πλοία στην περιοχή, ενώ και η αμερικανική πρεσβεία στον Λίβανο κάλεσε τους πολίτες να κλείσουν «όποιο εισιτήριο έχουν στη διάθεσή τους». Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας έστειλε μήνυμά προς τους Βρετανούς πολίτες «φύγετε τώρα».

Η περιοχή βρίσκεται σε ύψιστο συναγερμό, αφού το Ιράν υποσχέθηκε ότι θα εκδικηθεί το Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί για τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη. Ο θάνατος του Χανίγια ήρθε λίγες ώρες μετά το ισραηλινό χτύπημα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, που σκότωσε τον ανώτερο στρατιωτικό διοικητή της Χεζμπολάχ, τον Φουάντ Σουκρ.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν (IRNA) ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας πραγματοποίησε μια σπάνια επίσκεψη στην Τεχεράνη την Κυριακή, για να «συναντηθεί και να ανταλλάξει απόψεις με Ιρανούς αξιωματούχους σχετικά με διμερείς, περιφερειακές και διεθνείς θέματα».

Οι εξελίξεις έχουν εγείρει ανησυχίες ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα, ο οποίος τώρα διανύει τον ένατο μήνα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλήρη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Θεωρείται ότι η Χεζμπολάχ με έδρα τον Λίβανο θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο σε οποιαδήποτε τέτοια αντίποινα. Η ομάδα έχει εμπλακεί σε καθημερινές ανταλλαγές πυρών με το Ισραήλ. Τη νύχτα του Σαββάτου η Χεζμπολάχ εκτόξευσε 30 πυραύλους, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ.

Τη Δευτέρα, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπληξε στρατιωτικό στόχο στο βόρειο Ισραήλ, ως αντίποινα για τις πρόσφατες δολοφονίες και ένδειξη υποστήριξης προς τη Γάζα.

Δύο μέλη του IDF τραυματίστηκαν.

Πολλές χώρες είχαν ήδη σε ισχύ ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις, όμως εξέδωσαν νέες οδηγίες μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Καπνός πνέει στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου από το σημείο που εκτοξεύτηκε πύραυλος από την πλευρά του Λιβάνου, προς το ισραηλινό χωριό Μετουλάχ το Σάββατο.

Η Γαλλία είπε στους πολίτες της να κανονίσουν την απομάκρυνσή τους από τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό».

Η Ιορδανία εξέδωσε παρόμοια προειδοποίηση στους πολίτες της.

Εν τω μεταξύ, η Τουρκία ενημέρωσε την ταξιδιωτική της οδηγία για τον Λίβανο, καλώντας όσους δεν χρειάζεται να μείνουν στη χώρα να φύγουν όσο παραμένουν ενεργές οι εμπορικές πτήσεις.

Αεροπορικές εταιρείες όπως η Air France, η Lufthansa και η Kuwaiti Airlines έχουν ήδη ακυρώσει πτήσεις από και προς τον Λίβανο, ενώ άλλες εκτρέπουν τα αεροπλάνα μακριά από τη χώρα.

Προετοιμασία για «κάθε ενδεχόμενο»

Σε μια περαιτέρω ένδειξη ότι η περιοχή προετοιμάζεται για ιρανικά αντίποινα, οι ΗΠΑ έστειλαν το Σάββατο ομάδα μάχης αεροπλανοφόρου, μια μοίρα μαχητικών και επιπλέον πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται, ίσως, για τη μεγαλύτερη μετακίνηση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή από τις πρώτες ημέρες του πολέμου στη Γάζα, όταν το Πεντάγωνο έστειλε δύο ομάδες μάχης αεροπλανοφόρων προς τη Μέση Ανατολή σε μια δημόσια προειδοποίηση προς τις περιφερειακές αντιμαχόμενες ομάδες να μην επεκτείνουν τις μάχες.

Ο αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Φάινερ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προετοιμάζονται για «κάθε πιθανότητα» αφού το Πεντάγωνο έστειλε τα πρόσθετα στρατιωτικά μέσα.

Την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν μίλησε με τους υπουργούς Εξωτερικών των χωρών της G7 για να συζητήσουν την «επείγουσα ανάγκη για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή», σύμφωνα με εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο εκπρόσωπος είπε ότι ο Μπλίνκεν και οι υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας που θα εξασφάλιζε απελευθέρωση ομήρων και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

