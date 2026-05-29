Ανανέωσε με Χουτεσιώτη μέχρι το 2028 ο Ατρόμητος

Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον αρχηγό της ομάδας, Λευτέρη Χουτεσιώτη, που υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2028.

Ο Έλληνας πορτιέρε είναι κάτοικος Περιστερίου από το 2024 και στο διάστημα της παρουσίας του έχει καταγράψει 48 συμμετοχές και παράλληλα φέρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Ατρόμητο.

Ο Χουτεσιώτης με αυτόν τον τρόπο θα αποτελέσει ένα από τα κομβικά στελέχη της πορείας του Ατρόμητου, διατηρώντας παράλληλα ισχυρό το ελληνικό στοιχείο εντός των αποδυτηρίων του συλλόγου.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είμαι μέρος αυτού του club! Δεσμευόμαστε με πίστη κι επιμονή να πετύχουμε τους στόχους μας!», είπε αναλυτικά για την ανανέωση του συμβολαίου του.

