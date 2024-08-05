Η Ουάσινγκτον εκτιμά πως μια επίθεση του Ιράν και της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ θα μπορούσε να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες, φέρεται να δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στους ομολόγους του από τις χώρες της G7.

Αυτό αναφέρει ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές που ενημερώθηκαν για την επικοινωνία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπλίνκεν μίλησε με τους ομολόγους του εν μέσω των προσπαθειών των ΗΠΑ να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις στην περιοχή και να αποτρέψουν εναν ολοκληρωτικό πόλεμο

Όπως μεταδίδουν οι Times of Istrael, οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι μια ιρανική επίθεση είναι αναπόφευκτη μετά τη δολοφονία κορυφαίων αξιωματούχων της Χεζμπολάχ και της Χαμάς την περασμένη εβδομάδα. Στο πλαίσιο αυτό ο Μπλίνκεν είπε στους ομολόγους του ότι ο καλύτερος τρόπος να αποφευχθεί ένας περιφερειακός πόλεμος, είναι να πιεστεί η Τεχεράνη να περιορίσει το εύρος της επίθεσής της.

Σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν αναμένεται να συγκαλέσει την ομάδα εθνικής ασφάλειας, για να συζητήσει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Επίσης, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος θα έχει επικοινωνία με τον βασιλιά της Ιορδανίας

Επικοινωνία με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας είχε στο μεταξύ ο Αμερικανός ομόλογός του.

Σύμφωνα με το γραφείο του Λόιντ Οστιν, με τον Γιόαβ Γκάλαντ συζήτησαν για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αλλά και τα βήματα που κάνουν οι ΗΠΑ για να ενισχύσουν την προστασία του Ισραήλ και των δικών τους δυνάμεων στην περιοχή.

Χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται «για κάθε ενδεχόμενο», ενώ πριν από λίγες ημέρες το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ενισχύεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Στο μεταξύ στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με το Λίβανο το βράδυ ήχησαν οι προειδοποιητικές σειρήνες.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης τραυματίστηκαν από ρίψη ρουκετών από την πλευρά του Λιβάνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.