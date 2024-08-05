Σε μία τελευταία εξέλιξη που εντείνει περαιτέρω τους φόβους για επικείμενο χτύπημα του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, η Τεχεράνη εξέδωσε NOTAM για το κέντρο, τα δυτικά και τα βορειοδυτικά της χώρας, συμβουλεύοντας τα αεροσκάφη να αλλάξουν τα δρομολόγιά τους, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Οι φόβοι για περιφερειακό πόλεμο εντείνονται στη Μέση Ανατολή καθώς σύμφωνα με όσα δήλωσε και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Άντονι Μπλίνκεν, μία επίθεση από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και εντός 48 ωρών.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας είχε δηλώσει ότι το Ιράν δεν επιδιώκει να κλιμακώσει τις περιφερειακές εντάσεις, αλλά πιστεύει ότι πρέπει να τιμωρήσει το Ισραήλ για να αποτρέψει περαιτέρω αστάθεια.

Σε αυτό το κλίμα, το Ισραήλ προετοιμάζεται για επικείμενη επίθεση από το Ιράν και τις περιφερειακές ομάδες του ως αντίποινα για τις δολοφονίες του Φουάντ Σουκρ και του Ισμαήλ Χανίγια, ενώ την ίδια ώρα οι ΗΠΑ που στέλνουν αμυντικές ενισχύσεις, πιέζουν επίσης και για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Μάλιστα, νωρίτερα ισραηλινά μέσα ανέφεραν ότι κατά τη συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τους αρχηγούς ασφαλείας, συζητήθηκε το ενδεχόμενο το Ισραήλ να εξαπολύσει ένα προληπτικό χτύπημα για να αποτρέψει το Ιράν, εάν υπάρξουν αδιάσειστα στοιχεία ότι η Τεχεράνη ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει επίθεση.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες μεταφέρουν μια μοίρα μαχητικών αεροσκαφών στην περιοχή και διατηρούν ένα αεροπλανοφόρο κοντά για να βοηθήσουν το Ισραήλ, πιέζουν επίσης τον Νετανιάχου να ενισχύσει τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα για την αποτροπή της κλιμάκωσης. Εκτιμάται ότι η επίτευξη εκεχειρίας θα μπορούσε να ηρεμήσει τις εντάσεις στην περιοχή αφού η Χεζμπολάχ επιτίθεται στο Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Γάζα.

Υπό τον φόβο ότι ένας πόλεμος πλέον δεν δύναται να αποτραπεί, αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, προτρέπουν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο, καθώς οι αυξημένες εντάσεις στην περιοχή πυροδοτούν φόβους για διευρυμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι προειδοποιήσεις ακολούθησαν τις δηλώσεις των ΗΠΑ ότι στέλνουν επιπλέον πολεμικά πλοία στην περιοχή, ενώ και η αμερικανική πρεσβεία στον Λίβανο κάλεσε τους πολίτες να κλείσουν «όποιο εισιτήριο έχουν στη διάθεσή τους». Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας έστειλε μήνυμά προς τους Βρετανούς πολίτες «φύγετε τώρα».

