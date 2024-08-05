Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε σήμερα «επείγουσα δράση» για να αποφευχθεί μια «ευρύτερη» σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, εν μέσω φόβων για στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και των συμμάχων του από την πλευρά και του Ισραήλ από την άλλη.

«Είμαι βαθιά ανήσυχος από τον αυξανόμενο κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και κάνω έκκληση σε όλες τις πλευρές, όπως και στα κράτη με επιρροή, να δράσουν επειγόντως προς μια αποκλιμάκωση», δήλωσε σε ανακοίνωση ο Φόλκερ Τουρκ.

«Πρέπει να γίνουν τα πάντα, και εννοώ τα πάντα, για να αποφευχθεί μια περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης και η διολίσθησή της σε μια άβυσσο με ακόμα πιο τρομερές συνέπειες για τους αμάχους», πρόσθεσε.

Ο ύπατος αρμοστής τόνισε ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα –και πρωτίστως η προστασία των αμάχων—πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα».

«Κατά τους τελευταίους δέκα μήνες, οι άμαχοι –κυρίως γυναίκες και παιδιά—έχουν ήδη υποστεί πόνο και αβάσταχτα δεινά λόγω των βομβών και των πυρών», συνέχισε.

