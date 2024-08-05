Σε μια συνέντευξη του 1980, ο 34χρονος Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν ποτέ να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος των ΗΠΑ.



Ο, μάλλον ντροπαλός μπροστά στην κάμερα Τραμπ, που δεν δείχνει να έχει σχέση με τον σημερινό, απάντησε ότι δεν σχεδίαζε να μπει στην πολιτική σκηνή εκείνη την εποχή.

34 year old Donald Trump asked if he’d ever run for President pic.twitter.com/CAWM0F7eog March 6, 2024

Εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση των ΗΠΑ και την κατεύθυνση στην οποία όδευαν εκείνη την εποχή.



«Θα ήθελα να δω κάποιον ως πρόεδρο που θα κάνει τη δουλειά και υπάρχουν πολλοί ικανοί άνθρωποι στη χώρα… Είναι πολύ κακό για τη χώρα ότι δεν είναι υποψήφιοι πολλοί ικανοί άνθρωποι. Θα λάτρευα να αφιερώσω τη ζωή μου σε αυτή τη χώρα, αλλά είναι σκληρή ζωή… κάποιος που ίσως να λέει αλήθειες που δεν είναι δημοφιλείς, δεν θα εκλέγονταν απαραίτητα, αν αντιμετώπιζε κάποιον όχι με πολύ μυαλό, αλλά με μεγάλο χαμόγελο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ τεσσάρων ετών

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Α) σε οικογενειακή φωτογραφία

Ο Ντόναλντ Τραμπ στη στρατιωτική ακαδημία το 1964

Ο Ντόναλντ Τραμπ στη στρατιωτική ακαδημία το 1964

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ τον νεότερο το 1978

